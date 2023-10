Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er en ekstrem polarisering og den generelle terrortrusselen har økt nå med krigen mellom Israel og Hamas, sier Magnus Ranstorp.

Han er statsviter og forsker ved Försvarshögskolan i Stockholm, og han regnes som Sveriges kanskje fremste terrorforsker. Han har særlig forsket på islamistisk og jihadistisk terror, og han har kritisert det han har beskrevet som en politisk agenda i Sverige som vil tone ned ekstremisme og relativisere islamistisk voldsbruk.

Sverige særlig utsatt

Denne uken ble tre svensker skutt i Brussel, og to av disse døde. Gjerningsmannen, en 45 år gammel mann fra Tunisia som fikk avvist sin asylsøknad i Belgia i 2020, hadde også en narkotikadom på to års fengsel i Sverige fra 2012. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet da han skulle pågripes.

Belgisk politi mener han handlet alene, en såkalt «ensom ulv», og at han gikk målrettet etter svensker, som var synlig til stede i den belgiske hovedstaden i forbindelse med en landskamp i fotball.

– Terrortrusselen mot Sverige og svenske interesser er spesielt stor. Sverige-bildet er ekstremt negativt og Sverige regnes blant ekstreme islamister som en spydspiss i krigen mot islam, sier Ranstorp.

Han sier dette startet alt for et par år siden med koranbrenningene, og med en kampanje i flere muslimske land og Tyrkia mot den svenske sosialtjenesten, og da særlig det svenske barnevernet. Her har det på arabisk og tyrkisk blitt kjørt tv-reportasjer og nettkampanjer med brodd mot særlig Sverige.

– Sverige blir i store deler av den arabiske verden og Tyrkia fremstilt som et land som kidnapper muslimske barn for å gjøre dem kristne, sier Ranstorp.

Tyrkias president Recep Erdogan har også utnyttet dette, både innenriks i Tyrkia og for å presse Sverige til innrømmelser i forbindelse med Nato-søknaden.

Mistillit utnyttes av terrorister

En rapport fra Försvarshögskolan i vår konkluderer med at denne kampanjen med desinformasjon og konspirasjonsteorier eksponerer en omfattende sårbarhet i det svenske samfunnet i form av manglende tillit mellom den svenske staten og enkelte innvandrergrupper, som i sin tur utnyttes av utenlandske aktører, deriblant krefter som kan ty til terror.

Ranstorp sier dette kulminerte i sommer da både IS og Al Qaida kom med direkte trusler mot Sverige og svenske interesser.

Han sier dette skjer i forlengelsen av en allerede polarisert konflikt mellom det han beskriver som liberale vestlige demokratiske og rettsstatlige idealer basert på individets frihet og rettigheter, som krasjer med et kollektivistisk tankesett der klaner og familier styrer etter tradisjonelle muslimske idealer.

– I Sverige bidrar også utenforskap og sosiale problemer til å skape parallelle samfunn med kriminalitet, noe man også ser med gjengkrigen som nå pågår, sier Ranstorp.

Han fremholder at dette også bidrar til å aktivere høyreekstreme krefter, som heller ikke er fremmede for å bruke vold og terror.

Ranstorp sier man i Sverige for sent har tatt den økte terrortrusselen på alvor.

– Norge og Danmark har vært i krig, også nylig i krigen mot terror, og er litt bedre forberedt. I Sverige har vi vært litt naive og nektet å snakke om krig, men om å redde verden, sier Ranstorp.

Krigen i Midtøsten forverrer

Krigen mellom Israel og Hamas Ranstorp bare bidrar til å skjerpe konflikten.

– Den uløselige konflikten i Midtøsten polariserer ytterligere og gjør at stadig flere går ned i skyttergravene, overbevist over at de sitter på den objektive sannheten. Dette øker klart terrortrusselen også i Europa og Vesten, inkludert i Sverige og Norge, sier Ranstorp.

Han beskriver konflikten mellom Israel og de arabiske nabolandene som en slags overbygning, og at krigen helt klart kan bidra til mer terror.

– Antisemittismen i araberverdenen og blant muslimer i Vesten er omfattende, og trusselen mot jøder og jødiske interesser er ekstremt høy, sier Ranstorp.

Flere trusler og mer terror

Ranstorp sier det vil bli verre, før det kan bli bedre. Han ser for seg at det vil komme fra «ensomme ulver», men at også terrorgrupper som IS og Al Qaida vil forsøke å danne terrorceller i Europa. Målene kan enten være utpekte, eller ramme bredere ved å angripe idrettsarenaer, konserter eller kjøpesentre.

– Charlie Hebdo er en stor inspirasjon for mange av terroristene, sier Ranstorp.

Han viser til terrorangrepet mot den franske satireavisen Charlie Hebdo i Paris i 2015, der 12 ble drept og 11 såret.

Ranstorp sier Sverige er i ferd med å våkne litt opp fra naiviteten, etter flere terrorhandlinger de siste årene og at krigen i Ukraina har vært en realitetssjekk.

– I Sverige er holdningen i ferd med å snu, og sikkerhetstjenestene i Sverige og Europa er dyktige. Vi må være årvåkne og realistiske, men folk har generelt ikke grunn til å være engstelige, sier Ranstorp.

