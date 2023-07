Artikkelen fortsetter under annonsen

Salget av smarttelefoner og personlige datamaskiner har falt de siste to årene. Nedgangen fortsatte i andre kvartal med åtte prosent færre solgte smarttelefoner enn samme kvartal i fjor, ifølge Counterpoint Research. Analyseselskapet Canalys mener fallet var på 11 prosent.

– Det globale smarttelefonmarkedet ser ut til å være langt over den høye vekstfasen. Forbrukere venter lengre med å kjøpe ny telefon, skriver Counterpoint Research i en ny rapport.

De peker også på at funksjonene og bruksområdene til de ulike modellene er blitt like. Dessuten har det blitt et stort annenhåndsmarked hvor telefoner blir reparert og sjekket for feil før de blir solgt til en lavere pris.

Dette, sammen med inflasjon og høyt rentenivå, legger press på hele elektronikkindustrien.

Stemningsskifte

Nesten alt av elektronikk, om det er smarttelefoner, personlige datamaskiner, biler eller avansert forsvarsutstyr, har databrikker fra det Taiwan Semiconductor Manufacturing Company – verdens største produsent av databrikker, og ofte kalt «verdens viktigste selskap».

Selskapet blir sett på som kanarifuglen som tidlig fanger opp endringer i den globale elektronikkindustrien. Selskapet la frem et svakt kvartalsresultat på torsdag. Resultatet falt for første gang på fire år i siste kvartal – til i overkant av 181 milliarder taiwanske dollar (60 milliarder kroner).

Aksjekursen falt med 3,3 prosent da handelen startet fredag morgen ved Taipei-børsen. Selskapet har en børsverdi på 14.500 milliarder taiwanske dollar (4670 milliarder kroner) – 24 prosent høyere enn ved nyttår.

Selskapet advarer om at det ventede omsetningsfallet for hele 2023 blir dobbelt så høyt som de trodde da de la frem resultater i april.

– For tre måneder siden var vi nok mer optimistiske. Det er vi ikke nå, sa konsernsjef Che Chia Wei under resultatfremleggelsen.

Omsetningsfall

Selskapet venter at omsetningen vil falle med ti prosent i 2023 sammenlignet med 2022. I andre halvår vil omsetningsfallet bli på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatmarginene falt med 2,2 prosentpoeng i andre kvartal og det ventes en ytterligere nedgang på tre til fire prosentpoeng.

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) TSMC ble grunnlagt i 1987 av Morris Chang, som tidligere hadde jobbet for de amerikanske selskapene Intel og Texas Instruments.

Chang er født og oppvokst på fastlandet i Kina, men flyttet til USA for å studere fysikk og senere elektroteknikk ved MIT.

TSMC var den første kontraktprodusenten av halvledere. Selskapet endret industrien ved å la andre selskaper designe brikker, mens TSMC produserte dem.

Selskapet har vokst til å bli verdens største kontraktprodusent av halvledere, og har en betydelig innvirkning på den globale teknologisektoren.

På kundelisten står Apple, Qualcomm og Nvidia. TSMC produserer prosessorer for Apples Iphone- og Ipad-modeller.

TSMC er i ferd med å investere i nye, store fabrikker i USA, Japan og Kina. Arizona-fabrikken skal produsere databrikker for kunstig intelligens og avanserte datamaskiner for amerikanske kunder.

Totale planlagte investeringer de neste årene er på over 150 milliarder dollar, blant annet over 40 milliarder dollar i USA – den største enkeltinvesteringen av et utenlandsk selskap.

– Høyere inflasjon og renter rammer etterspørselen i alle segmenter, sa Wei.

66 prosent av ordrene kommer fra Nord-Amerika, fulgt av Kina med 12 prosent. Apple er den desidert største kunden og står for rundt en fjerdedel av omsetningen, etterfulgt av Mediatek, AND og Qualcomm, ifølge DigiTimes.

– Oppgangen i den kinesiske økonomien har vært svakere enn vi ventet så sluttbrukeretterspørselen er ikke hva så for oss. Selv om vi har hatt veldig høy etterspørsel fra kunstig intelligens er det ikke nok til å erstatte svekkelsen, sa konsernsjefen.

Wei sa at salget av avanserte dataprosessorer for bruk i kunstig intelligens ventes å vokse med 50 prosent årlig. TSMC har for tiden kapasitetsproblemer og klarer ikke å ta unna etterspørselen for de mest avanserte databrikkene til bruk i kunstig intellinge-løsninger.

– Kritisk fase

TSMC har havnet midt i den storpolitiske konflikten mellom USA og Kina. Selskapet har verdens største selskaper på kundelisten, men USA har lagt ned restriksjoner på eksport av de mest avanserte databrikkene til Kina hvis de bruker amerikanske patenter.

TSMC er i ferd med å investere rundt 40 milliarder dollar i et moderne industrikompleks i den amerikanske delstaten Arizona. Oppstarten blir forsinket med i alle fall ett år – til 2025.

– Vi går inn i en kritisk fase med å ta i bruk det mest avanserte produksjonsutstyret. Vi møter utfordringer på grunn av mangel på kvalifiserte arbeidere. Vi har sendt flere ansatte fra Taiwan for å lære opp amerikanske teknikere og ingeniører, sa TSMCs konsernsjef.

Undervurderte kompleksiteten

Nederlandske ASML Holding, som leverer det mest avanserte utstyret for produksjon av databrikker, har oppjustert egne salgsprognoser på grunn av de enorme investeringene i nye produksjonsanlegg i Asia, Europa og USA.

Selskapets toppsjef mener at politikere har undervurdert kompleksiteten ved å bygge nye fabrikker og kompetansen som er nødvendig for å starte produksjon.

– Det virker som at folk ikke innser at kompetansen er plassert noen få steder i verden, hovedsakelig i Taiwan og litt i Kina. Det å få tilgang til de nødvendige ferdighetene og kvalifiserte arbeidere for å holde tidsfristene på ferdigstillelse i tide er en utfordring, sier konsernsjef Peter Wennink til Bloomberg.

Det er lav arbeidsledighet i Arizona og boligprisene har skutt i været.