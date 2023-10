Artikkelen fortsetter under annonsen

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) produserer de mest avanserte databrikkene på vegne av kunder fra hele verden. Selskapet tar pulsen på verdensøkonomien før økonomiske statistikker foreligger. Det har havnet midt i geopolitiske konflikter.

Kraftig resultatfall

TSMC la frem kvartalsresultater etter Taipei-børsens stengetid på torsdag. Omsetningen falt med 11 prosent, sammenlignet med for ett år siden – til 546,7 milliarder taiwandollar (186 milliarder kroner). Dette var svakt bedre enn fryktet, ifølge konsensus innhentet av Refinitiv.

Selskapet tjener fortsatt gode penger, til tross for at resultatet før skatt falt med 25 prosent – det største resultatfallet siden første kvartal 2019. TSMC satt igjen med 211 milliarder taiwandollar (71,8 milliarder kroner).

– Virksomheten nøt godt av den sterke veksten i vår ledende 3-nanometer teknologi og høyere etterspørsel etter 5-nanometer teknologi. Dette ble delvis kompensert for at kundene fortsetter med justeringer av varelagrene, sa selskapets konsernsjef C.C. Wei under kvartalspresentasjonen.

Dataprosessorer basert på 3-nanometer teknologien benyttes blant annet i de mest avanserte smarttelefonene. Det er kun TSMC og sørkoreanske Samsung som er i stand til å masseprodusere denne typen databrikker. Apple er den største kunden, og har tatt i bruk prosessorene i Iphone 15-modellen.

TSMC produserer også de mest avanserte databrikkene fra Nvidia. Disse benyttes i kraftige datasystemer som håndterer kunstig intelligens. Selskapet er i ferd med investeringer på mange hundre milliarder kroner i blant annet USA og Japan.

– På vei inn i fjerde kvartal fortsetter etterspørselen etter kunstig intelligens å være sterk, men det er ikke nok for å kompensere for de sykliske svingningene i bransjen, sa Wei.

– Har skapt et lite sjokk

TSMC er blitt karakterisert som «verdens viktigste selskap». Selskapet har havnet i den geopolitiske kryssilden i teknologikonflikten mellom USA og Kina. Kina har svart med å bygge opp egne selskaper og bruke egen teknologi. Dette utgjør en trussel for selskaper som TSMC og Apple.

Kinesiske Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) har gjort betydelige fremskritt på kort tid og sier de har utviklet 7-nanometer teknologi uten bruk av vestlig teknologi eller patenter. Selskapet er på vei til å få et gjennombrudd med 5-nanometer – til tross for amerikanske sanksjoner.

SMIC samarbeider tett med det kinesiske teknologikonglomeratet Huawei, som for seks år siden var på vei til å bli verdens største smarttelefonprodusent og storleverandør til utbyggingen av 5G-nettet over hele verden. USA innførte svært restriktive sanksjoner mot selskapet.

I september lanserte Huawei smarttelefonmodellen Mate 60 Pro i Kina. Denne benytter en egenutviklet dataprosessor, basert på 7-nanometer teknologi. Prosessoren er produsert av SMIC.

– Dette har skapt et lite sjokk i Washington. De trodde de hadde forbudt alt. Hvordan kan det ha seg at kineserne fortsatt gjør gjennombrudd? Hvis strategien har vært å presse Huawei opp i et hjørne, vil de til slutt finne innovative løsninger for å unngå restriksjonene, sier analytiker Lu Xiaomeng hos Euroasia Group, til Deutsche Welle.

Iphone vil tape i Kina

Apples toppsjef Tim Cook har vært i Kina denne uken for å støtte opp rundt salget av de nye Iphone-modellene. Cook møtte blant annet handelsminister Wang Wentao, som i en uttalelse sa at Kina ønsker Apple og andre internasjonale selskaper til landet.

Salget av Iphone 15-modellene var 4,5 prosent lavere i Kina de første 17 handelsdagene enn forgjengeren, Iphone 14, ifølge Counterpoint Research. Investeringsbanken Jefferies mener Iphone-salget i Kina er betydelig lavere. Hvis dette stemmer, er det den svakeste Iphone-lanseringene siden 2018.

Huawei, som er underlagt amerikanske sanksjoner, øker salget kraftig i Kina av den nye modellen. Counterpoint Research mener Huawei kan selge fem til seks millioner av Mate 60 Pro-modellen i år.

– Trenden tyder på at Apples Iphone vil tape for Huawei i 2024. Vi mener at en svak etterspørsel i Kina vil føre til svakere salg for Apple i verden, sier analytiker Edison Lee hos Jefferies i en ny rapport, ifølge Bloomberg.

Salget av pc-er og smarttelefoner har falt de siste to årene. Nye statistikker fra Canalys for tredje kvartal viser at dette kan være i ferd med å snu. Salget av antall smarttelefoner falt med kun én prosent i tredje kvartal.

Samsung er størst, med en 20 prosent markedsandel. Apple og Xiaomi inntar de neste to plassene, med markedsandeler på 17 og 14 prosent. Oppo og Transsion, som i all hovedsak selger i Asia og Afrika, havnet på de neste plassene.

Samsung la frem resultatvarsel i forrige uke. De regner med et 78 prosent svakere driftsresultat enn samme kvartal i fjor. Apple legger frem kvartalsresultatet i begynnelsen av november. Apple-kursen har steget med over 40 prosent i år.