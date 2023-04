Artikkelen fortsetter under annonsen

Verdenshandelen står ved et viktig veiskille. Det var fall i den globale handelen i fjorårets siste kvartal og dette fortsatte inn i 2023. Det er et svakt håp om at den negative trenden er i ferd med å snu, men det er sterke motvinder: deglobalisering og steiler fronter mellom USA og Kina.

Kraftig eksportsvekkelse

Internasjonale investorer overvåker nøye endringene i verdenshandelen. De handelsavhengige asiatiske økonomiene Singapore, Taiwan, Sør-Korea og Japan tar pulsen på den globale økonomien. Taiwanske selskaper har en finger med i hele forsyningskjeden av elektronikk.

Taiwanske eksportordrer falt med 25,7 prosent i mars, viser nye statistikker. Dette er en større nedgang enn i februar, da det var et fall på 18,3 prosent.

Finansinstitusjonen ING skriver at den store nedgangen i mars kom som en overraskelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Taiwan har opplevd en nedgang i eksportordrene i flere måneder. De falt enda mer i mars. De underliggende statistikkene viser at en svakere amerikansk økonomi var hovedårsaken. Det betyr ytterligere svak utvikling fremover, skriver sjeføkonom for Kina hos ING, Iris Pang, i en ny rapport.

Sjeføkonomen mener at industriproduksjonen på Taiwan vil forbli svak og spesielt produksjon av halvledere, som går inn i produksjonen av alt fra smarttelefoner og datamaskiner til biler og produksjonsutstyr.

– Ettersom halvlederindustrien er bærebjelken i Taiwans økonomi vil den økonomiske veksten bli direkte rammet, skriver Pang, som mener at det vil bli bekreftet i neste uke at Taiwan havnet i en mild resesjon i første kvartal.

Usikkerhet fra deglobalisering

Finansinstitusjonen har forsøkt å se på endringer i verdenshandelen, geopolitiske konflikter og deglobaliseringen vil spille inn. Det er mye usikkerhet.

– Verdenshandelen vil oppleve store endringer og svakere vekst i 2023, skriver ING-teamet ledet av seniorøkonomene Bert Colijn og Rico Luman.

De peker på at en høyere geopolitisk temperatur begynner å føre til strukturelle innvirkninger som rammer verdenshandelen, med Russlands krigføring i Ukraina og amerikanske restriksjoner på eksport av produksjonsteknologi til Kina.

– Selv om deglobalisering er et hett tema akkurat nå, ser vi ikke mange bevis på at det faktisk skjer. Vi ser at avanserte økonomier diversifiserer handelspartnere. Dette gjelder hovedsakelig USA. Denne trenden vil sannsynligvis ta lengre tid i Europa. Vi ser at dette vil fortsette med høyere handelsbarrierer og geopolitiske bekymringer i årene som kommer, skriver ING.

ING ser en bedre balanse i verdenshandelen og de mange flaskehalsene som oppstod i etterdønningene av pandemien har stort sett forsvunnet.

– Lærdommen for fremtiden er at når unike sjokk av denne typen oppstår kan det oppstå utbredte problemer. Selv om vi venter at knapphet fortsatt vil stå på den økonomiske agendaen hvor mangel på arbeidskraft og energiomstilling kan føre til flaskehalser anser vi det som usannsynlig at lignende forsyningskriser vil skje igjen, skriver ING-teamet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.