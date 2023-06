Artikkelen fortsetter under annonsen

Fraktratene gikk rett til værs under pandemien. Det kostet i perioder over 20.000 dollar å sende en container fra Asia til den amerikanske vestkysten – mot vanlig rundt 1200 dollar på grunn av svært høy etterspørsel. Nå har situasjonen snudd. Høye renter og inflasjon gjør at forbrukere strammer inn.

Prisene har stupt til normalnivåer, men mange rederier inngikk langsiktige avtaler som gjør at de har tjent svært godt inntil nylig.

Rekordoverskudd

Det taiwanske rederiet Yang Ming Marine gir ansatte i gjennomsnitt 30 månedslønninger som en sommerbonus i forbindelse med utbetalingen i juni. Dette kommer på toppen av bonusen på 12 månedslønninger som ble gitt tidligere i år.

Ifølge den taiwanske næringslivsavisen Economic Daily News er det nedfelt i selskapets vedtekter at minimum én prosent av fjorårets overskudd skal gå til ansatte i form av bonus. Bonusutbetalingen ble nylig godkjent av rederiets generalforsamling.

Med en gjennomsnittlig månedslønn på i overkant av 50000 taiwan-dollar (nesten 20.000 kroner), vil dette gi en bonusutbetaling på nesten 600.000 kroner, ifølge Focus Taiwan.

Selskapets aksjonærer får også ta del i de rekordstore overskuddene. Nesten 40 prosent av overskuddet skal fordeles mellom rederiets aksjonærer.

Selskapets aksjekurs ble mer enn 30-doblet under pandemien. Aksjekursen har falt, men er ti ganger høyere enn hva den var for tre år siden. Containerfraktboomen er over. Selskapet venter at årets overskudd vil falle med 99 prosent sammenlignet med i fjor.

Shippingbransjen lider

Redergiganten Evergreen Marine Corp., hvor de 3100 faste ansatte har høyere faste lønninger enn konkurrenten Yang Ming Marine, ga i gjennomsnitt 50 månedslønninger i årsbonus ved nyttår. Dette kom etter at rederiet fikk et overskudd på 334 milliarder taiwan-dollar (120 milliarder kroner) i fjor.

I forrige uke fikk ansatte i gjennomsnitt 11–12 månedslønninger utbetalt som sommerbonus. Ifølge Taiwan News vil dette bety en gjennomsnittsutbetaling på rundt 613.000 taiwan-dollar (vel 220.000 kroner).

Evergreen har advart om at årets overskudd vil falle med 94 prosent.

– Shippingbransjen vil lide i første halvår, men vil deretter begynne å ta seg opp igjen. En eventuell oppgang vil først kunne skje i andre halvår. Nøkkelen til når dette skjer avhenger av når krigen mellom Russland og Ukraina tar slutt, sa Evergreens toppsjef Hsieh Huey-chuan under generalforsamlingen i mai.

Kollaps i fraktratene

Flere fraktrederier har meldt om underskudd i kvartalsrapportene for årets tre første måneder. Analyseselskapet Xeneta beskriver markedssituasjonen som en «kollaps» i sin siste rapport og den største nedgangen i mai som selskapet noengang har registrert på sin Xenetas Shipping Index (XSI).

– Hvis bransjeobservatører lurte på hvor ille det kunne bli for rederiene etter fallet på ti prosent i april, så foreligger svaret nå. Dette er det største fallet vi noen gang har sett for XSI-indeksen, som følger globale priser i sanntid. Det tegner et dystert bilde av situasjonen i bransjen, sier direktør Patrik Berglund i Oslo-selskapet, som henter inn og analyser fraktrater, i rapporten.