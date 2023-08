Artikkelen fortsetter under annonsen

Terry Gou, som er Taiwans rikeste mann, må samle inn minst 300 000 underskrifter fra velgere innen 2. november for å bli på valg.

Gou vil konkurrere med Hou Yu-ih fra opposisjonspartiet Kuomintang (KMT) og sittende visepresident Lai Ching-te fra det regjerende Democratic Progressive Party (DPP). Gou og Huo støtter begge nærmere bånd mellom Taiwan og Kina. Lai er en sterk tilhenger av Taiwans uavhengighet.

Meningsmålinger viser at Gou har en lang vei å gå. Ifølge en undersøkelse fra Taiwan Public Opinion Foundation fra juli, ville bare 15,2 prosent av respondentene stemt på Gou. Dette er under halvparten av Lai, som hadde en støtte på 34 prosent.

Gou har tidligere prøvd seg i presidentkappløpet. I 2019 trakk han seg fra Foxconn for å delta i valget, men mislyktes. Han har ofte kritisert DPP for å skape spenninger med Beijing og har tatt til orde for gjenopptagelse av direkte samtaler under Kina-rammeverket om «ett Kina – to systemer».

Gou har lovet å forbedre Taiwans økonomi og utdannelsessystem. Han har også sagt at han vil jobbe for å forbedre forholdet til Kina, men uten å gi opp Taiwans selvstendighet.

Foxconn har spilt en avgjørende rolle i den globale teknologiverden siden slutten av 1990-tallet. Selskapet er mest kjent for å være hovedprodusenten av Apples Iphone. Selskapet produserer elektronikk for andre store selskaper som Sony og HP.

Gou har opparbeidet seg en formue på rundt 7 milliarder dollar og er fortsatt den største aksjonæren i hva som Kinas største private arbeidsgiver med over en million ansatte.