Databrikkeselskapet TSMC produserer verdens mest avanserte dataprosessorer for selskaper som Nvidia og Apple. Taiwan fikk en økonomisk vekst på 5,1 prosent i andre kvartal – høyere enn i Kina. Her fra TSMC Museum of Innovation i Hsinchu, hvor besøkende kan lære om selskapets historie og visjoner.

Foto: Ann Wang/Reuters/NTB