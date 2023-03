Artikkelen fortsetter under annonsen

Tesla holdt kapitalmarkedsdag på onsdag, men forventningene om at det skulle komme store nyheter innfridde ikke.

Toppsjef Elon Musk brukte deler av tiden på å snakke om miljøet og utfordringene menneskeheten står foran.

– Det finnes en tydelig vei mot en bærekraftig jordklode. Den krever ikke at vi slutter å bruke strøm og fryser. Det er faktisk mulig å støtte en sivilisasjon som er mye større enn jordens åtte milliarder mennesker på en bærekraftig måte. Det vil skje i løpet av vår levetid, sa tibarnsfaren, som sist ble far til X Æ A-Xii Musk og Exa Dark Sideræl Musk.

Musk bekreftet at Tesla planlegger å bygge en ny fabrikk i Mexico, men kom med få detaljer om fremdriftsplan. Ifølge meksikanske myndigheter skal Tesla investere fem milliarder dollar

Tesla-direktør Drew Baglino sa at målet er å produsere 20 millioner elektriske kjøretøy i året i 2030. Totalt har Tesla produsert fire millioner biler siden den første modellen ble lansert for over 15 år siden.

– Det tok oss 12 år å nå den første millionen, 18 måneder å nå to millioner, 11 måneder å nå tre millioner og under syv måneder å bygge fire millioner, sa direktør Tom Zhu, som ledet Kina-satsingen og nå har fått ansvaret for global produksjon.

Tesla har kuttet prisene på de fleste modellene siden nyttår, også i Kina hvor selskapet møter hard konkurranse fra lokale selskaper.

– All den tid du tilbyr et produkt med verdi til en rimelig pris trenger du ikke å bekymre deg for etterspørselen. Vi gjør alt for å kutte kostnader og gi kundene den ekstra besparelsen, sa Zhu.

Musk sa under den over fire timer lange seansen at Tesla skal halvere produksjonskostnadene. Hverken Musk eller andre Tesla-direktører kom med datoer eller fremdriftsplaner på når en Tesla-modell til 25.000 dollar er en realitet.

