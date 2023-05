Artikkelen fortsetter under annonsen

Thailand våknet opp til det foreløpige valgresultatet mandag morgen – og hva som blir beskrevet som et av de mest demokratiske og oppsiktsvekkende i nyere tid. En ny generasjon unge thailendere mobiliserte seg via sosiale medier. Oppslutningen var rekordhøy med 75 prosent deltagelse under valget på søndag.

– En seier for folket

Pheu Thai, som ledes av datteren til tidligere statsminister Thaksin Shinawatra, var ventet å bli den klare vinneren. I de folkerike provinsene i nordøst-Thailand fikk partiet høy oppslutning, men det var det nyetablerte Move Forward-partiet som gjorde rent bord i urbane områder.

– Det er nå klart at Move Forward Party har fått overveldende støtte fra hele landet. Seieren er ikke bare en seier for partiet, men for det thailandske folk, sa lederen for partiet, Pita Limjaroenrat, tidlig mandag morgen da 98 prosent av stemmene var opptalt.

Den oppdaterte opptellingen etter 99 prosent av stemmene er talt opp, viser på at Move Forward fikk 35,9 prosent av stemmene og Pheu Thai 27,3 prosent. Mandatfordelingen er jevnere, men et lite forsprang for Move Forward.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det antas at de to partiene vil etablere en koalisjonsregjering med i overkant av 110 representanter hver i underhuset, hvor det er 500 representanter.

Begge partier av en ny generasjon politikere som er født på 1980-tallet.

– Kjære alle thailendere. I dag er jeg klar til å bli Thailands 30. statsminister. Vi har de samme drømmene og de samme håpene. Vi tror at Thailand, som vi alle elsker, kan gjøre så mye bedre. Det er mulig å gjennomføre endringer. Dette starter nå. Våre drømmer og håp er ikke vanskelig. Om du er enig med meg eller ikke, om du stemte for meg eller ikke lover jeg å tjene deg, sa Pita.

På en foreløpig tredjeplass kommer Bumjaithai med rundt 60 av de 500 representantene i nasjonalforsamlingen. Partiet har vært koalisjonspartner i den sittende regjering, og har presset gjennom en lov som tillater marihuana.

Partileder Anutin Charnvirakul avla sin stemme iført en knallgrønn skjorte med marihuanablader.

Tapt tiår

42-åringen kan bli den yngste statsministeren i Asia. Pita blir sett på som et friskt pust i thailandsk politikk. Innflytelsesrike familier og klaner har hatt betydelig innflytelse i mange tiår – sammen med militæret, som har gjennomført tre militærkupp siden 1991. Han har bakgrunn fra næringslivet.

– Valget handler om at velgerne ønsket et nytt ansikt og en ny fremtid. Velgerne tenker på det tapte tiåret, de siste ti årene som var under en militærjunta. Vi står for demilitarisering, demonopolisering og desentralisering, sa Pita i et intervju med Bloomberg før valget.

Som 25-åring returnerte han fra studier i USA for å redde det familieeide selskapet eter at hans far døde. Han overlot CEO Agrifood til profesjonelle ledere etter å ha gjenoppbygget selskapet under finanskrisen fra 2008 til 2011.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han reiste tilbake til USA, hvor han tok en master ved prestisjefylte John F. Kennedy School of Government ved Harvard University – som den første thailenderen med fullt stipend fra Harvard. Han tok samtidig en MBA ved MIT Sloan School of Management.

Han slo seg opp som entreprenør og etablerte oppstartsselskaper. Han har vært direktør for superappen Grab i Thailand, som knuste Uber i Sørøst-Asia. Han er skilt etter et ekteskap med kjent skuespiller. De to deler omsorgsansvar for sin syv år gamle datter, som har deltatt under valgkampen som maskot.

Skittent spill

Spørsmålet er hva militæret og eliten vil gjøre. Militæret rev i stykker Grunnloven da de tok makten i mai 2014. I 2017 ble en ny grunnlov vedtatt. De 500 folkevalgte medlemmene i underhuset og de 250 medlemmene av overhuset skal velge en statsminister. De 250 senatorene ble utnevnt av militæret.

– Det er enkelt å forutsi valgresultatet, men regjeringsdannelsen er uforutsigbar, sier professor i statsvitenskap ved Chulalongkorn University til The Guardian.

Etter valget i 2019 ble Future Forward Party oppløst av grunnlovsdomstolen og de daværende lederne fradømt retten til å lede politiske partier i ti år. Move Forward er basert politikken fra Future Forward. Dette utløste store demonstrasjoner i Bangkok.

Pita har advart om at de er forberedt på et skittent spill etter valget. Det vil sannsynligvis ta flere måneder før en ny regjering er på plass.

– Vi har lært og vi er godt forberedt. Folk er lei, og spesielt de yngre generasjonene. Vi vil ikke tolerere dette lenger, sa han i et intervju med Bloomberg.

Hærsjefen lovte før valget at tiden med militærkupp er over.

– Uttrykket «kupp» er fjernet fra ordforrådet. Politikk må fortsette under et demokratisk styresett. Alle må være på vakt og skjønne hva som er passende og upassende for landet vårt. Det er nødvendig med ro og orden, sa Narongpan Jitkaewthae.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.