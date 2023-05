Artikkelen fortsetter under annonsen

Recep Tayyip Erdogan har dermed overtaket på utfordreren, opposisjonsleder Kemal Kilicdaroglu fra Det republikanske folkeparti (CHP), som fikk 44,96 prosent. Tredjekandidaten Sinan Ogan fikk 5,2 prosent.

Ettersom ingen av presidentkandidatene fikk over 50 prosent av stemmene, blir det altså en andre valgomgang om to uker

Les også: Tyrkerne går til stemmeurnene i et skjebnevalg

Ultranasjonalisten Ogan sier at han om noen dager vil kunngjøre om han gir sin støtte til Erdogan eller Kilicdaroglu.

Erdogan har hatt makten i Tyrkia i 20 år, først som statsminister og deretter som president siden 2014. Han har ledet det moderate islamistpartiet Rettferds- og utviklingspartiet (AKP) fra starten i 2001.

Viktigste valg på mange år

Valget kan gi 69 år gamle Erdogan en ny femårsperiode eller avsette ham til fordel for opposisjonslederen Kemal Kiliçdaroglu (74), som har lovet å styrke demokratiet i landet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Valget regnes som et av de viktigste i Tyrkia på mange år og den største utfordringen Erdogan har stått overfor i et valg.

– Jeg håper, ved Gud, at resultatet når opptellingen er ferdig i kveld, er bra for landets fremtid og for det tyrkiske demokratiet, sa Erdogan da han stemte i Istanbul søndag.

Kilicdaroglu håper å erstatte Erdogan, som har sittet ved makten i 20 år.

– Vi har alle savnet demokratiet. Men dere skal få se en ny vår i landet, om Gud vil, sa Kilicdaroglu etter å ha avlagt sin stemme.

Rundt 64 millioner er stemmeberettiget. Ytterligere 3,4 millioner tyrkiske statsborgere som bor i utlandet, kunne også stemme i valget.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.