– Det er for tiden (nov 2023) høy jordskjelvaktivitet i et område på Reykjanes-halvøya sørvest for Reykjavik og det kan komme et vulkanutbrudd i området i nær fremtid. Badeanlegget Den blå lagune er stengt inntil videre, byen Grindavik er evakuert og det er skader på hus og veier. Veier inn til området er stengt, skriver departementet på sine nettsider.

UD ber nordmenn om å lytte til rådene fra islandske myndigheter, samt følge oppdateringer fra beredskapsmyndighetene, som heter Almannavarnir.

– Island er generelt et trygt land, sikkerheten er generelt på samme nivå som i Norge, understreker de samtidig.

Tunnelen med magma 800 meter under den lille byen Grindavik er omtrent 15 kilometer lang.

Hundrevis av jordskjelv

880 jordskjelv ble registrert på Island natt til søndag, færre enn de foregående nettene, men et stort vulkanutbrudd kan likevel komme når som helst.

– Det siste er at det er intet nytt, man venter i spenning på om den magmagangen skal bryte ut eller ikke. Fortsatt er det en del skjelv, men det har roet seg. Det kan være et forvarsel om at magmaen er på vei opp, sier den norske geologen Børge Johannes Wigum, som bor på Island, til NTB.

Den vulkanske aktiviteten i Grindavik har gjort skade på flere veier. Bildet er tatt lørdag.

Tunnelen med magma 800 meter under den lille byen Grindavik er omtrent 15 kilometer lang, skriver Islands meteorologiske institutt.

Magmatunnelen strekker seg fra Kálfellsheiði og sørvest ut i havet utenfor Reykjanes-halvøya. Tunnelen, eller gangen som Wigum kaller den, går rett vest for Grindavik.

Det ble registrert over 880 jordskjelv mellom midnatt og klokken 6 søndag morgen, alle under tre på jordskjelvskalaen.

Kan komme ute i sjøen

Selv om dette er roligere enn de foregående nettene, mener forskerne ved det islandske meteorologiske instituttet at et det er stor fare for et vulkanutbrudd på havbunnen.

Forskerne mener nå at det er litt større sannsynlighet for at et utbrudd kommer ute i sjøen.

– Et utbrudd i sjøen, er det bedre eller verre?

– Det er bedre for Grindavik, da får man ikke lava som kommer opp midt i byen. Det er det verste scenarioet.

Det er fortsatt en mulighet for at den seismiske aktiviteten dør ut.

– Men sannsynligheten for at det blir er utbrudd, virker veldig stor, sier Wigum.