Uverifiserte bilder i sosiale medier synes å vise en rekke eksplosjoner ved den 30 meter høye og over 3 kilometer lange demningen, mens andre viser store vannmasser som fosser ut.

Kakhovka-dammen forsyner den russiskokkuperte Krimhalvøya med drikkevann, og det russiskokkuperte Zaporizjzja-kraftverket med kjølevann.

Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er det ingen umiddelbar fare for sikkerheten ved atomkraftverket, som er Europas største.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier ødeleggelsene på Kakhovka-demningen «viser Russlands brutalitet».

– Ødeleggelsen av Kakhovka-demningen i dag setter tusenvis av sivile i fare og forårsaker store miljøskader. Dette er en opprørende handling, som igjen viser brutaliteten av Russlands krig i Ukraina, skriver Stoltenberg på Twitter.

Evakuering

Den ødelagte demningen har imidlertid resultert i flom i Dnipro-elven, og ukrainske myndigheter har evakuert innbyggerne i en rekke landsbyer langs elven.

Et skjermbilde av en video skal vise den ødelagte demningen.

– Vannet vil nå kritiske nivåer innen fem timer, advarte lederen for myndighetene i Kherson-fylket i morgentimene tirsdag.

Noen timer senere ble det meldt om oversvømmelse i flere landsbyer, og ifølge lederen for det ukrainske forsvaret i regionen, Oleksandr Prokudin, var rundt 16.000 mennesker i faresonen.

Gjensidige anklager

Ukrainsk etterretning hevder at det var Russland som sprengte demningen, angivelig i panikk for å bremse en ukrainsk militæroffensiv.

– Dette var en åpenbar terrorhandling og krigsforbrytelse, og bevisene vil bli lagt frem for et internasjonalt tribunal, skriver de på Telegram.

Russland avviser dette og hevder demningen ble ødelagt i et ukrainsk rakettangrep.

Store konsekvenser

Elva Dnipro er over 2200 kilometer lang og har sitt utspring i Russland, renner via Belarus og gjennom Ukraina til Svartehavet.

Det er bygget seks demninger langs elven i Ukraina, og ukrainske myndigheter kontrollerer fem av disse. Kakhovka-demningen ligger lengst ned i et område okkupert av russiske styrker.

Et vannkraftverk tilknyttet demningen skal også være satt ut av spill, og følgene av ødeleggelsene er derfor store.

Michel anklager Russland

EU-president Charles Michel rettet tirsdag en anklagende pekefinger mot Russland og kalte ødeleggelsen av demningen for en krigsforbrytelse.

– Jeg er sjokkert over angrepet mot Nova Kakhovka-dammen, som er uten sidestykke. Ødeleggelse av sivil infrastruktur er helt åpenbart en krigsforbrytelse. Vi kommer til å stille Russland og deres stedfortredere til ansvar, skriver han i sosiale medier.

Storbritannias utenriksminister James Cleverly, som tirsdag var på besøk i Ukraina, var noe mer forsiktig med å fastslå hvem som ødela demningen.

– Det er for tidlig å foreta noen form for meningsfull vurdering av detaljene. Men det er verdt å huske at den eneste grunnen til dette er Russlands uprovoserte invasjon av Ukraina, sa han.