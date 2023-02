Artikkelen fortsetter under annonsen

I talen om rikets tilstand kunngjorde den russiske presidenten at landet setter deltakelsen i den siste gjenværende atomvåpenavtalen med USA på pause.

– Jeg beklager Russlands beslutning og ber dem innstendig om å revurdere denne avgjørelsen, sier Nato-sjefen kort tid etter at Putin gikk av podiet i Moskva.

– Ingen tegn til at Putin forbereder fred

Stoltenbergs kommentar kom på en felles pressekonferanse med Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba og EUs utenrikssjef, som begge besøkte Nato-hovedkvarteret i Brussel.

– Dette er et symbol på vår solidaritet, at Nato og EU står sammen med Ukraina og støtter deres rett til å forsvare seg, sa Stoltenberg.

– Putin startet denne imperialistiske krigen og fortsetter å eskalere. Ett år etter krigsutbruddet er det ingen tegn på at han forbereder seg på fred. Tvert imot har han i dag gjort det klart at han forbereder seg på mer krig, sier Stoltenberg.

Nato-sjefen sier Putin undervurderte Vestens samhold og Ukrainas evne til å forsvare seg.

Koordinering av våpenleveranser

Kuleba understreket samtidig at det er viktig for Ukraina at de alliertes forsyninger med våpen til landet fortsetter.

– Våpentrening av ukrainske soldater, produksjon og innkjøp av våpen og våpenleveranse til slagmarkene må fortsette og koordineres bedre, sa han.

– Bak politiske valg som å sende våpen, er det millioner av utfordringer som må løses for at leveransene skal komme fram.

Møtet i Brussel ble blant annet brukt til å diskutere arbeidet med å skaffe våpen til Ukraina. Stoltenberg sier Nato har vært i kontakt med aktører i våpenindustrien for å sikre kontrakter og rask levering av våpen.

Bekymret for Kina

Stoltenberg sier det er økende bekymring i alliansen for at Kina planlegger å støtte Russlands krigføring i Ukraina.

Den bekymringen deles av USAs utenriksminister Antony Blinken, som søndag hevdet at Kina vurderer å levere våpen til de russiske styrkene i Ukraina. Utenriksministeren hevdet da at det gjaldt «alt fra ammunisjon til selve våpnene».

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier kineserne går over en grense dersom de leverer våpen til Russland, men la til at det ikke er bevis for at det skjer. Han sier også at Kina har understreket overfor ham at de ikke gir våpen til land i krig.

– Men vi må være årvåkne, for mye står på spill for Europa, sier Borrell.

Kina, som i fjor inngikk partnerskap med Russland, har så langt avstått fra å fordømme Russlands invasjon av Ukraina.