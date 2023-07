Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge Moskva-ordfører Sergej Sobjanin har droner truffet to bygninger der det ikke bor noen. Han opplyser at droneangrepene skjedde rundt klokka 4 lokal tid natt til mandag. Det er ingen døde og eller ingen omfattende skader.

Bekreftelsen fra ordføreren kom noe etter de første meldingene om at det var funnet fragmenter av droner rundt 2 kilometer fra bygningen til det russiske forsvarsdepartementet. Flere russiske nyhetsbyråer viste til nødetater som kilde for opplysningene.

Russland hevder at Moskva ble utsatt for to droneangrep natt til mandag. (Foto: Maxim Shemetov/Reuters/NTB) Mer...

To eksplosjoner

Et vitne forteller til nyhetsbyrået Reuters at to kraftig eksplosjoner kunne høres før meldingene om funnet kom.

I en russisk uttalelse kalles droneangrepene for «forsøk på terrorhandling» mot Moskva.

Tidligere denne måneden ble fem ukrainske droner skutt ned i utkanten av Moskva, ifølge Russland. Ingen ble skadd i angrepene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mener Nato og USA hjelper til

Det russiske forsvarsdepartementet omtalte hendelsene som «et forsøk fra regimet i Kyiv på å begå en terrorhandling med fem droner».

– Disse angrepene ville ikke vært mulig uten hjelpen som USA og dets Nato-allierte har gitt til Kyiv-regimet, uttalte det russiske utenriksdepartementet da.

Departementet hevdet videre at Vesten «lærer opp droneoperatører og bidrar med nødvendig etterretning for å begå slike forbrytelser». De fem dronene ble ifølge Moskvas ordfører skutt ned av luftvern.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.