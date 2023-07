Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hadde vi mottatt samme bistand i 2014 som vi gjør nå, eller i det minste fra begynnelsen av Russlands aggresjon, ville vi ikke hatt behov for like mye ammunisjon, sier Ukrainas fungerende ambassadør Lilija Hontsjarevytsj.

Under Nato-toppmøtet i Vilnius ble Ukraina lovet en rask medlemskapsprosess så fort krigen er over, samtidig lovet flere av Nato-landene å sende mer ammunisjon til det krigsherjede landet. Toppmøtet ble i etterkant omtalt som en suksess, men i kulissene surmulte vestlige topper.

President Joe Bidens sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan etterlyste mer takknemlighet overfor Vestens bistand til Ukraina. Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace skal ha sagt «vi er ikke Amazon», etter å ha fortalt om da han kjørte 11 timer til Kyiv for så å motta en ønskeliste over våpen den ukrainske hæren trenger.

Som respons kom president Volodymyr Zelenskyj med et sarkastisk forslag om at ukrainske myndigheter skulle «stå opp hver morgen og personlig takke ministeren». Forrige fredag fikk Ukrainas ambassadør til London sparken av Zelenskyj, etter å ha åpent kritisert presidentens sarkastiske svar.

– Er dere hevet over enhver høflighet fordi dere er i krig med Russland?



– Ukraina er Europas skjold. Vi forsvarer ikke bare vår egen sikkerhet, men hele verdens sikkerhet. Vi er selvsagt veldig takknemlige for de bistandspakkene vi mottar, spesielt under Nato-møtet i Vilnius, sier Hontsjarevytsj.

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace i en samtale med Nato-sjef Jens Stoltenberg under Nato-toppmøtet i Vilnius onsdag 12. juli. (Foto: Pavel Golovkin/AP/NTB) Mer...

Forsvarer klasevåpen

Siden februar i år har Ukraina bedt om klasevåpen fra sine vestlige allierte. Den gang ristet Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på hodet. Det var uaktuelt.

Norge er et av 107 land som har undertegnet avtalen som forbyr produksjon, lagring, eksport og bruk av klaseammunisjon. Grunnen til forbudet er at det er veldig vanskelig å hindre at uskyldige rammes av et slikt våpen. Én beholder kan inneholde flere hundre småbomber som spres utover et større område.

20. juli kom meldingen om at Ukraina, takket være en forsendelse fra USA, for første gang har tatt i bruk klasevåpen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Russland dreper mange sivile med slike bomber. Skal vi hindre tap av sivile, må Ukraina også ta i bruk klasebomber, argumenterer den fungerende ambassadøren.

– Men kan dere garantere at sivile liv ikke går tapt?

– Bombene ender ikke på norsk jord eller noen som helst annen jord. Vi har rett til å bruke all mulig ammunisjon og våpen som hindrer at flere ukrainere mister livet og som hindrer Russland fra å ta mer territorium.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mellom to vinduerhenger et lite akvarellmaleri av et ukrainsk-ortodoks kors. I likhet med 14 millioner andre ukrainere, er Lilija Hontsjarevytsj ukrainsk-ortodoks. Siden kirken løsrev seg fra den russisk-ortodokse kirken i 2018, har den blitt til et ideologisk symbol i kampen mot Russland. (Foto: André Liohn) Mer...

Dollar i madrassen

I forkant av toppmøtet i Vilnius uttalte USAs president Joe Biden at Ukraina ikke er klar for et Nato-medlemskap, blant annet fordi det ikke oppfyller Natos krav til demokratisering. USAs president utdypet aldri hva han mente med utsagnet, men ifølge alliansens studie fra 1995 på Nato-utvidelse må land som vil bli medlem i Nato ha et fungerende demokratisk politisk system basert på en markedsøkonomi.

Ambassadørkontoret er tungt møblert i mørkt tre. Dekoren er ellers sparsom. På en kommode har Hontsjarevytsj plassert en kunstnerisk tegning av Ukrainas riksvåpen. Til venstre for tegningen står en hederspris fra den ukrainske militære enheten ambassaden bistår i kampen mot Russland. (Foto: André Liohn) Mer...

– Hva tenker du om at Biden ikke synes dere er nok demokratiske?



– Vi kjemper for demokratiet hver eneste dag, så vi er mer demokratisk enn noe annet land i hele verden. Folket vårt dør for europeiske verdier og det beskytter europeiske verdier. Vi har selvsagt noen utfordringer, men det har alle land. Også Norge. Vi er i krig, og vi gjennomfører reformer og har et fungerende økonomisk og sosialt system.

Korrupsjon har lenge vært et problem i Ukraina. Nåværende president Volodymyr Zelenskyj gikk selv til valg på å bli kvitt korrupsjon. Tross tiltak over en årrekke måtte 23 prosent av alle som benyttet seg av offentlige tjenester i Ukraina betale bestikkelser i 2022, ifølge Transparency International, en organisasjon som jobber for å bekjempe korrupsjon globalt.

Så sent som i våres ble Ukraina rammet av flere korrupsjonsskandaler. Sjefen for Ukrainas høyesterett, Vsevolod Knjazev, var en av flere innflytelsesrike personer som hadde fylt sofaen med tre millioner dollar i sedler, eller 35 millioner kroner. Ifølge Ukrainske myndigheter er pengene bestikkelser fra en rettssak i april, der dommeren avsa en dom til fordel for en ukrainsk oligark.

– Domstolene er en essensiell del av et velfungerende demokrati. Hva gjør dere for å håndtere korrupsjon her?



– Vi har e-registeret for ressurserklæringer til offentlige funksjoner, som er det mest avanserte systemet i verden. Det fungerte veldig godt før krigen, og nå er det på vei tilbake igjen.

E-registeret ble lansert i 2016. Siden den gang har den målte korrupsjonen i Ukraina gått i bølgedaler. I perioden 2020 til 2022 har landet hoppet mellom 117., 122. og 116. plass av totalt 180 land på Transparency Internationals korrupsjonsindeks. Jo lavere rangering, desto mer korrupsjon er det i landet. I Europa er Ukraina nest mest korrupt, like etter Russland.

Høyesterettssjefen i Ukraina, Vsevolod Knjazev, anklages for å ha mottatt 2,7 millioner dollar i bestikkelser. Her under et rettsmøte etter anklagene. (Foto: ALINA SMUTKO/Reuters/NTB) Mer...

– Ikke tegn til nazister

Da Russland invaderte Ukraina i fjor, anklaget president Vladimir Putin landet for å være en nazistisk stat. Som bevis for dette viste Putin blant annet til Azov-bataljonen, kjent for sine nynazistiske og høyreekstreme holdninger, og som siden 2014 har vært innlemmet i det Ukrainske militæret.

– Hvorfor lar dere Azov-bataljonen forbli en del av den russiske hæren, når det gir ammunisjon til Russlands nazipropaganda?



– Vi bryr oss ikke om det Russland eller Putin sier, fordi det han sier er nonsens og løgn, svarer Hontsjarevytsj.

Den fungerende ambassadøren benekter videre at det finnes nynazister i den ukrainske hæren.

– Det har ikke vært tegn til nynazister i den ukrainske hæren. Det har heller ikke vært noen klager om nynazister fra bataljonen eller fra noen av de midlertidig okkuperte territoriene som nå er frigjort.

– Så det finnes ikke nynazister i det ukrainske forsvaret?

– Jeg har ikke møtt noen og kjenner heller ingen, selv om vi kommuniserer mye med militæret, svarer hun.

Et medlem av Azov-bataljonen er avbildet med det nazistiske symbolet «svart sol» på uniformen. Et dødninghode er også festet til uniformen, men dette er trolig et av kjenningsmerkene til den polske våpenprodusenten M-tac. (Foto: Marko Djurica/Reuters/NTB) Mer...

Til tross for ambassadørens benektelser, ble det uttalt i den norske etterretningstjenestens sikkerhetsvurdering for 2020 at «en potensiell arena for å skape samhold og knytte bånd mellom høyreekstreme elementer i Europa er konflikten i Ukraina, der flere høyreekstreme har tilsluttet seg Azov-bataljonen», ifølge NRK.

Flere ukrainske soldater er også blitt fotografert med nazistiske symboler. I juni publiserte New York Times bilder av ukrainske soldater avbildet med det nynazistiske dødninghodet «totenkopf» og «schwarze sonne», eller svart sol på norsk.

Når den fungerende ambassadøren blir konfrontert med dette, svarer hun:

– I så fall er alle russere nynazister og fascister fordi de går med en «Z».

En T-34 stridsvogn transporteres langs Garden Ring veien foran en stor «Z», det taktiske tegnet til russiske soldater i Ukraina. Ifølge russiske myndigheter stå for symbolet for «za pobedy» (for seier), «za mir» (for fred) og «za nashikh» (for folket), andre har argumentert for at symbolet er en del av det nazistiske svastika-symbolet. (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP/NTB) Mer...

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.