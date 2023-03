Artikkelen fortsetter under annonsen

Tokyo-børsen åpnet med et fall i Nikkei-indeksen med over 1,7 prosent den første timen etter at handelen startet mandag morgen. Investorer forsøkte å fordøye nyhetene fra USA mens de ventet på at resten av regionen skulle åpne opp.

De amerikanske fremtidsindeksene var svakt positive ved 1-tiden norsk tid med en ventet oppgang på én prosent for S&P 500, ifølge CNBC. Oljeprisen steg i asiatisk handel.

– Avgjørende tiltak

Alle kunder i Silicon Valley Bank (SVB) får tilgang til midlene de har innestående som innskudd, kunngjorde den amerikanske sentralbanken (Fed), finansdepartementet og sikringsfondet (Federal Deposit Insurance Corporation) sent søndag kveld norsk tid.

«I dag tar vi avgjørende tiltak for å beskytte den amerikanske økonomien ved å styrke tilliten til bankvesenet vårt. Dette vil sikre at det amerikanske bankvesenet fortsette å utføre sine viktige oppgaver med å beskutte innskudd og gi lån til husholdninger og bedrifter på en måte som fremmer en sterk og bærekraftig økonomisk vekst», heter det i fellesuttalelsen.

Hendelsen kommer nesten 15 år etter at den amerikanske storbanken Bear Stearns kollapset og konkurrenten JPMorgan overtok restene for tilsvarende 1,2 milliarder kroner like før Asia-børsene åpnet en mandag morgen i midten av mars 2008.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den gang var det nok til å holde finanskrisen fra å eksplodere i USA – for seks måneder. Samme høst kollapset finansinstitusjonen Lehman Brothers og utløste en global finanskrise.

– Noen av omstendighetene rundt Silicon Valley Banks kollaps virker unike, men denne vil neppe dempe frykten for en bredere finanssmitte på kort sikt. Smitterisiko vil oppta alle, skriver seniorøkonom Tom Kenny hos den australske storbanken ANZ i et notat mandag morgen.

ANZ skriver at Fed har opprettet finansieringsfasiliteter som vil gi kvalifiserte banker tilgang til likviditet hvis det oppstår en nødssituasjon.

Rydder en branngate

Capital Economics mener amerikanske myndigheter har «ryddet en branngate» for å hindre ulmingene i den amerikanske banksektoren til å spre seg til å bli en storbrann.

– Rasjonelt sett burde dette være nok til å stanse eventuell smitte fra å spre seg og ta med flere banker, noe som kan skje på et øyeblikk i den digitale tidsalderen. Men, smitte har alltid handlet mer om irrasjonell frykt. Så vi vil understreke at det ikke er noen garanti for at dette vil fungere, skriver sjeføkonom Paul Ashworth hos analyse- og rådgivningsselskapet natt til mandag.

Tiltakene blir sett på som positive fra aktører i finanssektoren.

Les også: Nisjebanken Silicon Valley Bank stengt ned av USAs myndigheter

– Dette vil bringe tilliten tilbake til markedene. Fra Feds synspunkt er dette en av flere farer som må vurdere, noe som vil ta litt tid. Jeg håper at disse tiltakene er nok til at kan ta en pause. For ærlig talt er det å skape finansiell stabilitet Feds hovedoppgave nummer én, sier Carol Pepper, som er finansrådgiver for velstående familieselskaper via selskapet Pepper International, i et intervju med Bloomberg tv.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sannsynligheten for at renten settes opp med 50 basispunkter under det kommende møtet neste uke har falt fra 71 prosent i forrige uke til under åtte prosent, ifølge CME FedWatch.

– Nå ser det ut som om at Feds raske handlinger kan ha forhindret et større problem. Hva det innebærer, er også at en renteøkning på 50 basispunkter i mars virker usannsynlig, skriver analysesjef for Asia hos ING, Robert Carnell, i morgenrapporten fra Singapore.

Ny bankkollaps

Natt til mandag kollapset den kryptovennlige banken Signature Bank, som hadde innskudd på over 100 milliarder dollar og er en betydelig aktør i kryptomarkedet. Dette er den siste av flere kryptoselskaper som har gått under siden kryptobørsen FTX kollapset i fjor høst.

«Som med Silicon Valley Bank vil alle innskytere få tilgang til innskudd og skattebetalerne vil ikke bli påført tap», skriver Fed, FDIC og det amerikanske finansdepartementet.

Prisen på bitcoin har steget med nesten 10 prosent det siste døgnet – til 22.350 dollar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.