Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var helt flatt på Wall Street mandag, og slik endte det for de ledende amerikanske børsindeksene:

Industritunge Dow Jones er opp 0,02 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq opp 0,01 prosent.

Den brede S&P 500-indeksen opp 0,07 prosent.

Wall Street hadde en tung slutt på sist uke, de ledende indeksene falt i snitt med over én prosent fredag.

Fed bestemmer denne uken

Uken i markedene er i stor grad i Feds makt. Onsdag legger rentekomiteen (FOMC) i Den amerikanske sentralbanken (Fed) frem sin rentebeslutning. Spenningen er knyttet til om Fed nok en gang hever renten med en «kvarting», altså 0,25 prosentpoeng, eller holder den uendret.

Hovedstemningen tilsier uendret rente, og at rentetoppen er nådd i denne syklusen. Men ingen tør være helt sikre, så uansett beslutning vil dette bevege markedene både i USA og resten av verden onsdag. Det er også knyttet stor spenning til Feds begrunnelse, hva enn den blir.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Inflasjonen blir en nøkkelfaktor for Fed og rentesettingen. Tall fra sist uke viste en uventet prisstigning i august, hovedsaklig drevet av økte energi- og bensinpriser, noe som kan tale for en renteheving. Men den underliggende inflasjonen viste samtidig at prisstigningen har avtatt til det laveste på nesten to år, noe som skulle tilsi uendret rente.

Det kommer nye konjunkturtall for USA på fredag, som vil gi ytterligere en pekepinn om renteutviklingen fremover, og ikke minst når man kan våge å håpe på at Fed begynner å kutte renten igjen.

Det er også nolså rolig på selskapsfronten. Men streiken blant bilarbeiderne sendre aksjene i bilprodusentene og deres underleverandører noe ned.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.