De amerikanske børsene holdt lukket mandag, i anledning den nye fridagen Juneteenth. De amerikanske børsene var litt ned fredag, og fallet fortsatte tirsdag. Slik endte det på de ledende børsindeksene på Wall Street:

Den brede S&P 500-indeksen var ned 0,47 prosent.

Den industritunge Dow Jones-indeksen endte ned 0,72 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq sluttet ned 0,16 prosent.

Børsene har gått sterkt i hele år, og sist uke var den beste siden mars. Men nå begynner stadig flere å tro at taket er nådd for denne gangen.

– Vi tror aksjemarkedene er så strukket som de kan bli med markedsaktører som er på vakt mot å gå glipp av et potensielt bullmarked, skrev Mike Wilson i Morgan Stanley i et notat tirsdag, ifølge CNBC, gjengitt av TDN Direkt.

Oljeprisen ligger nokså stabilt der den har vært de siste dagene og nordsjøolje omsettes tirsdag kveld for knapt 76 dollar fatet.

Negativt som ventet fra Kina

USAs utenriksminister Anthony Blinken har nettopp avsluttet et sjeldent besøk til Kina, der han blant annet møtte han den mektige kinesiske presidenten Xi Jinping. Håpet om en snarlig tilnærming mellom de to landene ser fortsatt dårlige ut etter besøket.

Hensikten med besøket var å åpne for dialog, mens forholdet mellom verdens to økonomiske supermakter er på et historisk lavmål. Partene hadde på forhånd advart mot høye forventninger til besøket, og disse advarslene slo til. Det mest positive med besøket er at det nettopp fant sted, og nå klamrer man seg til håpet om at dette kan føre til flere og mer fruktbare samtaler fremover, som også kan gi politiske og økonomiske gevinster.

Samtidig med besøket kom den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs sluppet en ny analyse over utsiktene til kinesisk økonomi. I likhet med de fleste andre nedjusterer Goldman Sachs forventningene til Kina, og utsiktene til økonomisk vekst for 2023 nedjusteres fra 6,0 til 5,4 prosent, og for 2024 fra 4,6 til 4,5 prosent.

USA-noterte kinesiske selskaper som Alibaba Group falt 4,52 prosent, JD.com ned 6,71 prosent og PDD Holdings falt 6,95 prosent tirsdag.