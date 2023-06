Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi tror nå at vår toppsjef Stockton Rush, Shahzada Dawood og hans sønn Suleman Dawood, Hamish Harding og Paul-Henri Nargeolet dessverre har gått bort, sier selskapet i en uttalelse gjengitt av CNN torsdag.

– De var ekte eventyrere med en lidenskap for å oppdage og beskytte verdens hav. Vi sørger over dette tapet av liv og gleden de brakte til alle de kjente, heter det videre. Oceangate sier tankene deres går til de fem og familiene deres.

Fakta om den forliste ubåten Titan Fem personer er døde etter at en liten ubåt forliste ved vraket av Titanic i Nord-Atlanteren. * Ubåten Titan var 6,7 meter lang og veide drøyt 10 tonn. * Selskapet Oceangate opplyser at det var fem personer om bord: selskapets toppsjef Stockton Rush, pakistanske Shahzada Dawood og hans sønn Suleman Dawood, britiske Hamish Harding og franske Paul-Henri Nargeolet. * Ubåten brukte normalt åtte timer – inkludert oppstigning – på et dykk ned til vraket av Titanic på 3800 meters dyp utenfor canadiske Newfoundland. * Operatøren mistet kontakt med ubåten litt etter klokken 9 søndag formiddag. * Torsdag morgen ble vrakrester fra ubåten funnet på havbunnen rundt 500 meter fra vraket av Titanic. * Vrakdelene hadde skader som stemte overens med en fullstendig ødeleggelse av trykkabinen de fem om bord befant seg i, og at denne hadde implodert og kollapset. * Ubåten var en såkalt «submersible», et nedsenkbart fartøy som ikke kan operere på egen hånd, men er avhengig av et overflateskip. * USAs kystvakt ledet den internasjonale leteaksjonen etter den savnede ubåten. * Oceangate tar turister ned til Titanic, som sank etter å ha truffet et isfjell på sin jomfrutur fra Southampton i England til New York 15. april 1912. Forliset krevde over 1500 liv og er en av tidenes verste skipskatastrofer i fredstid. NTB

Kort tid før beskjeden fra selskapet ble det kjent at det er funnet vrakrester på havbunnen i søkeområdet nær vraket av Titanic. Vrakrestene antas å stamme fra skallet av den savnede ubåten, melder CNN, som viser til et «notat».

Opplysningene fra CNN er ikke bekreftet, og i notatet kanalen viser til, står det at søket etter kapselen med mannskapet fortsetter. Ifølge notatet kanalen viser til, ble vrakrestene funnet rundt 500 meter fra baugen til Titanic. Funnet ble gjort litt før klokken 9 om morgenen lokal tid, det vil si ved 15-tiden norsk tid.

Den amerikanske kystvakten har ikke offentliggjort noen detaljer om funnet av vrakrester. De har varslet en pressekonferanse om funnet av vrakrester i Nord-Atlanteren klokken 21 torsdag kveld.

Funnet av miniubåt

Vrakrestene ble funnet av en miniubåt som ble sendt ned til havbunnen fra et kanadisk skip. En annen fjernstyrt miniubåt fra et fransk skip ble også sendt ned for å søke etter ubåten Titan, som har fem mennesker om bord.

Ubåten har vært savnet siden søndag. Morskipet mistet kontakt med den 6,7 meter lange ubåten snaut to timer etter at den startet et dykk ned til vraket av Titanic, som sank i 1912 og ligger på rundt 3800 meters dyp.

Mangel på oksygen

Ubåten hadde oksygen nok til opptil 96 timer, og det er anslått at den gikk tom for oksygen ved 11-tiden norsk tid torsdag.

Onsdag steg håpet da overvåkningsfly fra Canada fanget opp lyder under vann ved hjelp av sonarbøyer, men søk med miniubåter i det aktuelle området ga ingen resultater. Tjenestemenn påpekte også at lydene kan ha kommet fra en annen kilde enn Titan.