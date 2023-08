Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en to år lang etterforskning har påtalemyndigheten i Fulton fylke i delstaten Georgia landet på en konklusjon.

Eks-presidenten tiltales på 13 punkter knyttet til forsøk på å undergrave valgresultatet. Også 18 andre personer tiltales – blant dem Trumps tidligere stabssjef Mark Meadows og advokat Rudy Giuliani.

– Dette er mer omfattende enn ventet, sier Sofie Høgestøl til NTB.

Tiltalen i Georgia er en «Big Mac-versjon», ifølge Høgestøl, som er jurist, forsker, Venstre-politiker og USA-kjenner.

Tidligere president i USA, Donald Trump, er tiltalt for forsøk på å omgjøre valgresultatet i delstaten Georgia. Flere andre er også tiltalt i saken

Mafia-paragraf

Trump og hans medarbeidere har angivelig begått lovbrudd som vanligvis forbindes med mafiagrupper. «A criminal racketeering enterprise», er uttrykket som brukes av statsadvokat Fani Willis.

Hun anklager dermed Trump og medarbeiderne for å ha inngått et kriminelt forbund for å omgjøre valgresultatet. Strafferammen er på opptil 20 års fengsel.

Jurist og forsker Sofie ​Høgestøl.

I tillegg til dem som tiltales for lovbrudd, skal det være 30 andre medsammensvorne. De navngis ikke i den 98 sider lange tiltalen, men har angivelig bidratt til lovbruddene.

– Vi har et stort persongalleri, fastslår Høgestøl.

Dette vil gjøre straffesaken mer kompleks, og den kan dra ut i tid. Høgestøl peker på at 19 forsvarerteam får mulighet til å trenere rettsprosessen.

Motsatt strategi

Tidligere er Trump tiltalt i USAs føderale rettssystem for forsøk på omgjøring av valgresultatet.

Spesialetterforsker Jack Smith presenterte sin tiltale for et par uker siden. Den hadde et begrenset omfang, og Trump var den eneste som ble tiltalt for lovbrudd.

I Georgia har Fani Willis tilsynelatende valgt motsatt strategi. Høgestøl viser til at påtalemyndigheten i straffesaker ofte står overfor et dilemma: Skal de prøve å dekke over alt som har skjedd, eller konsentrere seg om noe mer avgrenset som det er lettere å bevise?

Trump selv nekter for å ha begått noen lovbrudd. I stedet hevder han at anklagene er politisk motivert.

– Hvorfor kom ikke tiltalen for 2,5 år siden? Fordi de ville gjøre det midt i min valgkamp. Heksejakt! skriver eks-presidenten på sin sosiale medie-plattform Truth Social.

2024-valget

Til sammen er Trump nå tiltalt i fire ulike rettsprosesser. I tillegg til de to som dreier seg om presidentvalget i 2020, er han tiltalt for ulovlig oppbevaring av hemmelige dokumenter i Florida og for lovbrudd knyttet til utbetaling av «hysjpenger» til pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Samtidig ønsker Trump igjen å bli USAs president. Han ligger an til å bli Republikanernes kandidat i presidentvalget i 2024.

Trump risikerer dermed å måtte kjempe i retten på flere fronter midt i innspurten av valgkampen.

I mange amerikanske delstater er statsadvokatene folkevalgt, og Fani Willis fikk stillingen i Georgia etter å ha stilt til valg som demokrat. Trump beskylder henne for å være «rabiat partipolitisk».

Kan ikke stanses

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er det mulig at Trump vil prøve å få flyttet rettssaken fra Fulton fylke til en annen del av Georgia.

Et stort flertall av innbyggerne i Fulton er demokrater, og Trump kan dermed hevde at han ikke vil få en rettferdig behandling av en jury fra dette fylket.

Hvis Trump igjen blir USAs president, vil han kanskje kunne stanse de føderale rettsprosessene – eller benåde seg selv. Men han vil ikke kunne gripe inn i rettssystemet i delstaten Georgia.

I motsetning til føderale rettssaker sier Sofie Høgestøl at rettssaken mot Trump i Georgia vil bli TV-sendt. For eks-presidenten kan det slå begge veier.

– Det blir en TV-event. Og det liker vanligvis Trump, sier Høgestøl.