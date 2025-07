Trumps tollkrig skaper kappløp i innspurten –handelspartnere kjemper mot tidsfrist

USAs handelspartnere kjemper mot klokken for å unngå skyhøye tollsatser før onsdagens frist. Thailand frister med kjøp av 80 Boeing-fly. Sjeføkonom peker på et «svært påfallende mønster» for hvordan Kina omgår tollmurene.