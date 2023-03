Artikkelen fortsetter under annonsen

Amerikanske aviser og nettsteder har tatt frem krigsfontene og ryddet forsidene natt til fredag.

«Trump tiltalt. Han blir den første ekspresidenten til å bli tiltalt for en kriminell handling», skriver Washington Post.

«Trump tiltalt. Første tidligere president som får en kriminell tiltale», skriver New York Times.

Politisk kommentator Peter Baker i New York Times understreker alvoret:

«For første gang i amerikansk historie er en tidligere president i USA blitt tiltalt for kriminelle anklager. Det er verdt å ta en pause for å gjenta det: En amerikansk president er blitt tiltalt for en forbrytelse for første gang i historien», skriver Baker i en kommentar.

Hysjpenger

En storjury i New York har tatt ut tiltale mot tidligere president Donald J. Trump i den såkalte hysjpengesaken, hvor en tidligere pornoskuespiller skal ha mottatt penger like før valget i 2016. Tidligere Trump-advokat Michael Cohen påstår han ble beordret av Trump til å betale pengene.

Det er nesten to uker siden den tidligere presidenten sa han sannsynligvis ville bli tiltalt og arrestert i løpet av de neste dagene. Det var først torsdag ettermiddag lokal tid på den amerikanske østkysten at bekreftelsen kom fra statsadvokaten i delstaten, Alvin L. Bragg.

Selve tiltalen er fortsatt forseglet, men vil bli kjent offentlig i løpet av de neste dagene. Det var torsdag kveld lokal tid hektisk aktivitet ved rettssalen, hvor Trump vil innfinne seg etter han blir arrestert. Dommer Juan Merchan vil sannsynligvis overse saken, ifølge New York Times.

Det var torsdag kveld lokal tid hektisk aktivitet ved rettssalen, hvor Trump vil innfinne seg etter han blir arrestert. (Foto: Spencer Platt/AFP/NTB) Mer...

Trumps advokater bekrefter i en uttalelse at Trump er tiltalt.

– Han har ikke begått en kriminell handling. Vi vil kjempe denne politiske tiltalen med alle midler i retten, sier advokatene i en uttalelse, ifølge Washington Post.

Politisk forfølgelse og heksejakt

Støttespillere av Donald J. Trump demonstrerte like ved Mar-a-Lago Club i Florida torsdag kveld etter en storjury i New York stemte for å utstede en tiltale mot den tidligere presidenten. (Foto: Maria Alejandra Cardona/Reuters/NTB) Mer...

Trump befant seg i Florida på det eksklusive feriestedet Mar-a-Lago, som han eier og som er åpent for medlemmer. Secret Service er i kontakt med domstolen og politiet i New York for å tilrettelegge for at Trump kan melde seg for politiet og bli arrestert, sannsynligvis på tirsdag.

– Dette er politisk forfølgelse og innblanding i valgkampen som er på det høyeste nivået i historien. Demokratene har løyet, jukset og stjålet i sin besettelse av å «ta» Trump, men nå har de gjort det utenkelige; tiltalt en helt uskyldig person i hva som er åpenbar innblanding i valget, sier Trump i en uttalelse.

Han karakteriserer prosessen som en «heksejakt» og langer ut mot statsadvokat Bragg:

– Bragg ble håndplukket og finansiert av George Soros og er en skam. I stedet for å stanse kriminalitet, som er uten sidestykke og har tatt over New York Cirty, gjør han Joe Bidens skitne arbeid, overser drap, innbrudd og overfall. Det er slik Bragg benytter tiden, sier Trump.

Florida-guvernør Ron DeSantis, som antas å være en utfordrer til presidentvalget i 2024 for Republikanerne, karakteriserer tiltalen som «uamerikansk». Han sier at Florida ikke vil bistå i en utlevering til New York, hvis Trump nekter å reise til sin gamle hjemby.

– Krysser viktig grense

Tiltalen mot Trump kan bli den første av flere. Han er under etterforskning i delstaten Georgia, hvor han skal ha forsøkt å omgjøre valgresultatet i 2020. Han skal også ha tatt med seg hemmelige dokumenter da han gikk av som president. Det er også funnet hemmelige dokumenter hos president Joe Biden.

– Uansett om tiltalen er berettiget eller ikke krysser den en viktig grense i amerikansk politikk og amerikansk rettshistorie, sier jusprofessor Jack L. Goldsmith ved Harvard University til New York Times.

Han frykter at tiltalen vil rive i det amerikanske rettssystemet.

– Spesielt hvis dette fører til flere tiltaler vil det kunne gi beskyldninger og gjengjeldelser på mellomlandsikt. Alt er til skade for nasjonens politiske tilstand, sier Harvard-professoren.

Republikanske politikere har reagert kraftig på nyheten.

Outrageous. — Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) March 30, 2023

«Opprørende», skriver leder av justiskomiteen i Representantenes hus, Jim Jordan.

Tonight’s indictment of Donald Trump isn’t about the law. It’s about power. Raw power. It’s the Democrat Party telling the nation they will stop at nothing to control the outcome of the next presidential election. It is an assault on our democracy, pure and simple — Josh Hawley (@HawleyMO) March 30, 2023

«Dette handler ikke om loven. Dette handler om makt. Rå makt. Det er demokratene som sier at de ikke vil la seg stanse av noe for å kontrollere utfallet av det neste presidentvalget. Det er angrep på demokratiet vårt – så enkelt er det», sier den republikanske senatoren Josh Hawley fra Missouri.

