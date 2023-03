Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er ventet at tiltalen vil bli kunngjort i løpet av de nærmeste dagene, skriver New York Times. Det er ikke klart nøyaktig hva storjuryen har besluttet å tiltale Trump for. Vedtaket er foreløpig unntatt offentlighet, men er sendt over til påtalemyndigheten.

Når tiltalen blir kunngjort, vil statsadvokat Alvin L. Bragg trolig be den tidligere presidenten overgi seg og for å bli fremstilt for retten.

Em talsperson for påtalemyndigheten sier de har vært i kontakt med Trumps advokater for å finne et tidspunkt han kan melde seg. en av advokatene, Susan R. Necheles, sier til New York Times at Trump trolig vil melde seg og stille opp i New Yorks høyesterett tirsdag.

Floridas guvernør, republikaneren Ron DeSantis, sier delstaten ikke vil være behjelpelig dersom det kommer en begjæring om utlevering til New York.

– Jeg er uskyldig

Trumps advokat sier ekspresidenten er informert om tiltalen. Hun sier det foreløpig ikke er klart når han vil melde seg for politiet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg er fullstendig uskyldig, sier Trump selv i en uttalelse.

Trump sier tiltalen er «politisk forfølgelse» og «åpenbar innblanding i valgkampen». Advokatene hans sier de vil kjempe iherdig mot tiltalen.

– Trump er et offer for en korrupt og forvrengt versjon av amerikansk justis, sier en av advokatene, Alina Habba.

En talsperson for den tidligere presidenten sier at «dette er ingen tiltale for en forbrytelse – det foreligger ingen forbrytelse.»

Kan fortsatt stille til valg

Det er første gang en tidligere president tiltales i en straffesak i USA. Tiltalen kan påvirke valgkampen fram mot november 2024. Trump tapte forsøket på gjenvalg i 2020, men har gitt tydelige signaler om at han vil prøve igjen om halvannet år.

Verken tiltalen eller en eventuell dom vil i seg selv utelukke Trump fra å stille til valg neste år. Det er ikke krav om at presidentkandidater må ha rent rulleblad. En dom i en riksrettssak kan føre til at man nektes å inneha offentlige verv, men Senatet frikjente Trump i begge riksrettssakene mot ham.

Betalt pornoskuespiller

Tiltalen dreier seg om utbetalinger Trump skal ha gjort til pornoskuespilleren Stephanie Clifford, kjent under artistnavnet Stormy Daniels, for at hun ikke skulle fortelle om et forhold de hadde hatt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Utbetalingen av de angivelige «hysjpengene» skjedde via Trumps tidligere advokat Michael Cohen noen uker før presidentvalget i 2016.

– Dette er ikke slutten på et kapittel, men begynnelsen. Det betyr noe at folk stilles til ansvar, sier Cohen om tiltalebeslutningen.

Cohen har vitnet for storjuryen og erkjent at han betalte Stormy Daniels 130.000 dollar, nærere 1,4 millioner kroner. Dette var et utlegg han deretter fikk tilbakebetalt fra Trump, har han fortalt. Betalingen i seg selv er ikke ulovlig, men påtalemyndigheten har argumentert for at reglene for valgkampfinansiering er brutt fordi utbetalingen hindret publisering av opplysninger som kunne svekket Trumps kandidatur.

Trump nekter for å ha hatt et forhold til Stormy Daniels og har kalt etterforskningen «en heksejakt». Han nekter også for å ha betalt henne for å holde tett.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.