Hans gjentatte tirader om at valget var «stjålet» fra ham, kulminerte i at Trump-tilhengere stormet kongressbygningen 6. januar 2021.

En kortesje på over ti biler fulgte den tidligere presidenten fra flyplassen Ronald Reagan Washington National til en domstol i Washington. Her begynte det første rettsmøtet i saken rundt klokken 22.30 norsk tid torsdag. Noen minutter senere erklærte Trump seg ikke skyldig på alle punkter i tiltalen.

Før rettssaken skrev Trump på sitt eget sosiale medium Truth Social at han skulle til Washington «for å bli pågrepet».

– Det er en stor ære, fordi jeg blir pågrepet for dere, skrev han.

Betinget løslatelse

Trump ble løslatt etter rettsmøtet, med betingelse om å ikke snakke med vitner knyttet til saken uten advokater til stede.

– Hvis Trump bryter vilkårene for løslatelse, kan det utstedes arrestordre på ham, og han kan bli varetektsfengslet, sa dommer Moxila Upadhyaya til ekspresidenten.

Det var ikke lov med kameraer i rettslokalet, men reportere på stedet fortalte at Trump innimellom sendte blikk til spesialetterforsker Jack Smith, som har ledet etterforskningen i saken mot ham.

Rettsmøtet gikk rask for seg, og Trumps bilkortesje forlot stedet like før klokken 22.50 norsk tid.

– Trist dag for Amerika

Både tilhengere og motstandere av den tidligere presidenten hadde møtt opp utenfor domstolen. Politiet var på stedet i stort monn og hadde satt opp barrierer utenfor domstolen.

Da Trump ankom flyplassen, kom han med en 47 sekunder lang bemerkning til de oppmøtte journalistene.

– Dette er en trist dag for Amerika, sa han.

Han svarte ikke på spørsmål, men benyttet anledningen til å gjenta budskapet om at rettsprosessen er «politisk forfølgelse».

– Hvis du ser hva som skjer, er dette forfølgelse av en politisk motstander. Dette er ikke det som skal skje i Amerika, sa Trump.

Nytt rettsmøte senere i august

Han kommenterte også hvilket inntrykk han fikk av USAs hovedstad.

– Det var også veldig trist å kjøre gjennom Washington, D.C. og se skitten og forfallet og alle de ødelagte bygningene og veggene og graffitien, sa han.

Så snudde han seg og gikk inn på privatflyet sitt.

Neste rettsmøte i saken er satt til 28. august klokken 16 norsk tid. Da er Trump ikke forpliktet til å delta.

Flere tiltaler

Ifølge meningsmålinger ligger Trump godt an til å bli republikanernes presidentkandidat. Han kan fortsatt stille til presidentvalget selv om han blir dømt.

I tillegg til rettssaken mot ham for å ha forsøkt å omgjøre 2020-valget, er Trump også tiltalt i to andre saker.

77-åringen må i mars neste år møte i retten, tiltalt for regnskapslovbrudd i forbindelse med betaling av såkalte hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels. To måneder senere venter en ny rettssak, denne gangen for å ha oppbevart hemmeligstemplede dokumenter hjemme hos seg.

