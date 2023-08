Artikkelen fortsetter under annonsen

Trump fløy fra New York til Atlanta og kjørte rett til Fulton fylkes fengsel, der han ble formelt pågrepet. Som avtalt på forhånd ble han også løslatt umiddelbart, opplyser sheriffen i Fulton fylke. Det var på forhånd forhandlet fram en kausjon på 200.000 dollar – drøyt 2,1 millioner kroner. Det hele var over i løpet av rundt 20 minutter.

Hovedpersonen selv står fast ved at han ikke har gjort noe galt og mener det er prosessen mot ham som er innblanding i valget.

– Valgpåvirkning

– Dette er en veldig trist dag for Amerika. Dette er valgpåvirkning, sier Trump, som tok fatt på hjemveien rett etter pågripelsen i Atlanta.

I prosessen ble det også tatt et såkalt mugshot, de karakteristiske bildene som tas av pågrepne mange steder i USA. Dette har ikke blitt gjort i forbindelse med de føderale sakene mot Trump, men i Georgia er det normal praksis å ta slike bilder.

Etter at bildet var offentliggjort, la Trump det ut på X/Twitter med teksten «Valginnblanding. Overgi deg aldri!» og adressen til nettsiden hans.

Det offisielle bildet fra pågripelsen av Donald Trump ble offentliggjort kort etter at ekspresidenten hadde overgitt seg til myndighetene i Georgia. Han ble umiddelbart løslatt mot kausjon. (Foto: Fulton County Sheriff's Office/AP/NTB) Mer...

Fengselet der Trump meldte seg, er beryktet. Her har tre innsatte dødd den siste måneden, og fengselet etterforskes for brudd på borgerrettigheter.

Flere pågrepet

I Georgia er Trump tiltalt for forsøk på å omgjøre resultatet av presidentvalget i 2020. En dommer har bestemt at rettssaken mot en av de medtiltalte skal begynne allerede i oktober, men det er ikke bestemt om det vil gjelde Trump og de 17 andre tiltalte.

En av Trumps medtiltalte er hans tidligere stabssjef Mark Meadows, som ble pågrepet torsdag. Advokat Rudy Giuliani ble pågrepet og fotografert onsdag.