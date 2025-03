Subaru, som har to fabrikker i Japan og én i den amerikanske delstaten Indiana falt umiddelbart med over seks prosent ved Tokyo-børsen. Selskapets amerikanske avdeling har gitt beskjed til forhandlerne om at de ikke kan garantere 2025-prisene etter en ny toll. Her fra Richmond i California hvor nye biler lagres før de sendes til forhandlerne.

Foto: Justin Sullivan/AFP/NTB