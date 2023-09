Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisveksten for august tikket inn på 3,7 prosent på årsbasis, en liten tanke høyere enn analytikerne ventet på forhånd. Månedsveksten kom som ventet inn på 0,6 prosent.

Holder man energi- og matpriser utenom, kom kjerneinflasjonen inn på 4,3 prosent i august på årsbasis, ned fra 4,7 prosent i juli. Månedsveksten var på 0,3 prosent.

– Dette var ikke det markedet eller Fed ønsket å se, sier sjeføkonom Marius Hov i Handelsbanken.

Han trekker frem at den såkalte superkjerneinflasjonen, som er prisveksten på tjenester utenom husleie og energi, økte i august.

– Etter to måneder på rad med mer moderat månedsvekst i kjerneprisene, spratt den underliggende prisveksten heller opp igjen i august. Ser vi til den såkalte superkjerneinflasjonen, styrket også månedsveksten seg i august. Det understreker at det er seigt å få prisveksten mer ned mot inflasjonsmålet, sier Hov.

Aksjemarkedet reagerte ikke nevneverdig på tallene, og like etter åpning steg de toneangivende indeksene på Wall Street mellom 0,1 og 0,4 prosent.

Tror på rentepause

Sjeføkonomen viser til at det er ventet en pause fra Feds rentehevinger i neste uke, men sier han holder muligheten oppe for at Fed kommer med et nytt rentehopp mot slutten av året.

– Den muligheten er nå noe større etter tallene i dag, sier Hov.

I markedet er det nå stort sett konsensus om at Fed ikke vil sette rentene opp på rentemøtet neste uke. Men spørsmålet er fortsatt åpent om det kommer en siste renteoppgang i fjerde kvartal før toppen er nådd, og rentene begynner å krype nedover igjen til neste år.

Etter at tallene ble sluppet onsdag priser rentemarkedet inn rundt 50 prosent sannsynlighet for at Fed vil heve renten en gang før året er omme.

Det er særlig oppgangen i oljeprisen, og dermed høyere bensinpriser, som for tiden skaper litt mer uro og usikkerhet rundt inflasjonsutsiktene fremover. Oljeprisen har steget markant siden slutten av juni, rundt 27 prosent, og nordsjøolje omsettes nå for vel 92 dollar fatet.