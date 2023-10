Artikkelen fortsetter under annonsen

USA har de siste dagene vært i samtaler med Iran for å understreke synspunkter som er gitt til offentligheten. De går blant annet ut på Israels rett til å forsvare seg etter Hamas' angrep forrige uke, at det må «være en vei til en palestinsk stat» og en advarsel mot en eskalering av krigen.

– Jeg er overbevist om at Israel kommer til å handle under krigens regler. Dette er standarder som demokratiske institusjoner og land følger. Og så er jeg sikker på at det vil være en mulighet for de uskyldige i Gaza å få tilgang på medisin, mat og vann, sa USAs president Joe Biden i et intervju med CBS som ble sendt søndag.

I intervjuet var han klar på at Hamas må bli fullstendig eliminert, men sa samtidig at det ville være et stort feilsteg av Israel å okkupere Gaza igjen. På spørsmål om han hadde en beskjed til Iran og Hizbollah, sa Biden:

– Ikke, ikke, ikke, ikke.

Med det siktet den amerikanske presidenten til muligheten for at Iran eller deres samarbeidspartnere kan komme til å krysse grensen og ta del i kampene.

Bakkeoffensiv

Mandag morgen er konflikten inne i sin tiende dag etter at Hamas gikk til angrep på Israel i starten av oktober.

Søndag ble beboere nord i Gaza gitt tre timer på å evakuere i forkant av en ventet invasjon fra israelske styrker, som nå har tatt kontroll over området. Flere tusen palestinere er døde etter at Israel har svart med en rekke bombinger på forrige ukes angrep.

Den ventede bakkeoffensiven har fått flere diplomater til å skjelve i buksene, skriver Financial Times. Frykten er at dette kan åpne for inntog for Hizbollah og andre militante grupper som er støttet av Iran.

I konfliktens tidligere dager ble det rapportert om at Iran kunne ha hjulpet Hamas i angrepet.

– Det er en risiko for en eskalasjon når det åpnes en ny front i nord. Naturligvis er iransk involvering en risiko, sa USAs sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan i et tv-sendt intervju på søndag, gjengitt av FT.

Han opplyste at USA har anledning til å kommunisere privat med Iran, og at dette var noe Biden og administrasjonen hadde tatt i bruk.

Både han og presidenten var i sine intervjuer klare på hvor viktig det er at Israel følger spillereglene.

Etter å ha stanset tilførsel på vann, strøm og drivstoff forrige uke, ble vannet skrudd på søndag etter samtaler mellom Biden og Israels president Benjamin Netanyahu.

Våpenhvile

Mandag morgen skriver Reuters at det er blitt enighet mellom Egypt, USA og Israel om en midlertidig våpenhvile fra klokken 08.00.

Våpenhvilen skjer i forbindelse med åpningen av Rafah-grenseovergangen mellom Gazastripen og Egypt. Hamas, som kontrollerer Gazastripen, sier på sin side at de ikke har noen informasjon om at en våpenhvile er inngått.

Det har tidligere vært meldt at grenseovergangen skal åpnes mandag for at utenlandske statsborgere kan slippe ut av Gazastripen.

Grensen til Egypt ved Rafah er Gazas eneste grense som Israel ikke kontrollerer, men den har etter avtale med Israel stort sett vært stengt siden 2005.

Det norske Utenriksdepartement sendte i helgen en tekstmelding til nordmenn i Gaza der de ba dem vurdere om det var forsvarlig å dra til Rafah for å forsøke å krysse grensen der. Søndag kveld sa UD at det var 170 norske borgere som ønsker bistand fra norske myndigheter til å reise ut fra Gazastripen.