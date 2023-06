Artikkelen fortsetter under annonsen

Representantenes hus vedtok like før klokken halv fire natt til torsdag en tverrpolitisk lov om å heve gjeldstaket i USA for å unngå en mulig katastrofal amerikansk statsgjeldskrise. Idet avstemningen passerte et simpelt flertall, var reaksjonen dempet jubel fra salen og brede smil.

Avtalen satt langt inne. Begge parter har forsøkt å komme med stikk mot motparten – uten at disse har vært dødelige.

Republikanerne, som har majoriteten i underhuset, måtte få hjelp av demokratene. Frem til avstemningen var i havn var det usikkert om de ville lykkes. Selv under selve prosedyreavstemningen om hvordan avstemningen skulle finne sted var det drama. Demokratene holdt først igjen sine stemmer.

Demokratene forlangte at minst 150 av de 224 republikanerne i Representantenes hus måtte støtte forslaget, og at de ville stille med de resterende nødvendige stemmene for å få et flertall. Republikanerne sa de ville være fornøyde med et knapt flertall – 113 til å stemme for.

Idet stemmene var opptalt viste disse at 149 av republikanerne stemte for, og 165 av demokratene. Totalt stemte 314 av representantene for og 117 mot. 71 republikanere stemte mot og 46 demokrater.

Flertallsleder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, ledet forhandlingene om å heve gjeldstaket.

Nå er det opp til Senatet å godkjenne loven før USA går tom for penger i løpet av de neste 100 timene – sannsynligvis den 5. juni, da gjeldstaket på 31.400 milliarder dollar nås.

– Denne avtalen er gode nyheter for det amerikanske folket og den amerikanske økonomien, sa president Joe Biden etter avstemmingen.

Han ba om at avstemningen i Senatet skjer raskt.

Advarte mot kollaps

Republikanernes flertallsleder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, forhandlet frem en avtale med Det hvite hus og Joe Biden-administrasjonen sist helg. McCarthy er upopulære på høyresiden i partiet og det måtte 15 avstemningsrunder til før han ble valgt som «speaker».

Før selve avstemningen fant sted kunne representantene komme med innlegg. McCarthy brukte anledningen til å banke inn alvoret i situasjonen USA befinner seg i.

– Alle store nasjoner som har strukket seg for langt, har kollapset, advarte den republikanske lederen i sitt innlegg, hvor han viste til George Washingtons avskjedstale i 1796, hvor han advarte USA mot å føre en uansvarlig finans- og pengepolitikk.

Han henvendte seg også direkte til amerikanere og at statsgjelden betyr at hver av dem representerer en gjeld på 95.000 dollar.

– Jeg skal være ærlig. Denne avtalen stanser ikke noe, men for første gang begynner vi å snu skipet. Dette burde ikke være tillatt. Det burde ikke engang være en debatt. Hvordan kunne vi plassere oss i denne finanspolitiske situasjonen, spurte McCarthy.

Nicole Malliotakis, som representerer republikanerne fra et distrikt i New York, siterte en klassisk Rolling Stones-hit like før avstemningen startet.

– Du får ikke alltid det du vil ha, men du får det du trenger, sa hun i debatten.

No, you can't always get what you want

You can't always get what you want

You can't always get what you want

But if you try sometime you'll find

You get what you need

Dempet kritikk fra Det hvite hus

Avtalen gjør at gjeldstaket kan økes i en toårsperiode og at den løper til etter presidentvalget i november neste år. Lovforslaget fått støtte fra demokrater, som fremhever visse fordelaktige aspekter, blant annet den langsiktige finansieringen det vil gi og forutsigbarhet.

Progressive medlemmer av Kongressen er misfornøyde med de nye arbeidskravene som avtalen pålegger. Mange er irritert over at Biden i det hele tatt måtte forhandle med McCarthy om gjeldstaket. Ro Khanna og Alexandria Ocasio-Cortez sa tidlig de ville stemme imot forslaget.

Les også: Gjeldsberget som vokser og vokser

Den demokratiske representanten Gwen Moore fra Wisconsin kritiserte kravet fra republikanerne om at mottagere av sosialhjelp må jobbe under debatten, og for ikke å prioritere å redusere den offentlige statsgjelden.

Demokratene har vært svært forsiktige med å faktasjekke eller kritisere de mange utspillene fra republikanske kolleger under debatten.

Den demokratiske representanten Gwen Moore fra Wisconsin kritiserte kravet fra republikanerne om at mottagere av sosialhjelp må jobbe under debatten, og for ikke å prioritere å redusere den offentlige statsgjelden.

Demokratene har vært svært forsiktige med å faktasjekke eller kritisere de mange utspillene fra republikanske kolleger under debatten.

– Den offentlige responsen har vært strategisk dempet. De vet at McCarthy må selge inn dette som en stor seier for å få nok republikanske stemmer. De har stort sett latt ham gjøre det på denne måten, skriver New York Times i sin livedekning.