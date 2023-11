Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er tettpakket program for Kinas president Xi Jinping etter han lander i San Francisco på tirsdag. Tilstedeværelsen under Apec-møtet og toppmøtet med USAs president Joe Biden ble først offisielt bekreftet sist fredag. Det er mye som står på spill både for Kina og USA – og verdensøkonomien.

– Forsøk på tilnærming

Det er over seks år siden Xi Jinping sist var på et offisielt besøk i USA. Da møtte han daværende president Donald Trump. Det ble ikke spart på noe. Trump ønsket den kinesiske presidenten velkommen til sin private golfklubb, Mar-a-Lago, i Florida. Trumps stivpyntede barnebarn sang på kinesisk til Xi.

– Jeg tror vi har gjort enorm fremgang i forholdet til Kina. Vi vil kommer til å gjøre mange fremskritt i fremtiden. Jeg tror mange alvorlige problemer vil forsvinne, sa Trump, etter at de to hadde spist en «fantastisk sjokoladekake».

Tre måneder senere ble de første skuddene avfyrt av Trump i handelskrigen med Kina, med straffetoll på kinesiske produkter og varer. Kina svarte med samme mynt. Forholdet mellom de to landene har ikke vært verre på mange tiår.

– Toppmøtet på Mar-a-Lago var ment å utvikle personlige relasjoner. Forholdet mellom USA og Kina hadde ikke kollapset ennå. Da Xi var i USA var det fortsatt et håp om diplomati gjennom lederskap, og mulighet til å utvikle et svært godt forhold, sier direktør Yun Su ved Kina-programmet ved tenketanken Stimson Center i USA, til CNN.

Forventningene til det kommende toppmøtet er tonet ned. Målet er å åpne kommunikasjonskanalene – ikke minst på militært og sikkerhetspolitisk nivå.

– Den pågående utviklingen er et forsøk på tilnærming. Det har ikke skjedd noen faktiske endringer, sier direktør Shen Yamei ved avdelingen ved amerikanske studier ved tenketanken China Institute of International Studies, til CNBC.

Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg vil det bli inngått en avtale hvor Kina skal slå ned på produksjon og eksport av opioidet fentanyl. Det syntetiske stoffet er rundt 100 ganger sterkere enn morfin og knyttes til over 73.000 dødsfall i 2022.

– En ny æra

Stats- og regjeringssjefer fra over 20 land fra stillehavsregionen vil delta på Apec-møtet denne uken. Amerikanske næringslivstopper fra blant annet Google, Microsoft, Meta, Tesla, FedEx, Visa, Citi, Uber og OpenAI skal holde innlegg. Internasjonale næringslivstopper er også til stede.

Utenlandske investeringer i Kina har stupt de siste fire årene. Amerikanske selskaper vurderer Sørøst-Asia, India og mer nærliggende områder, som Mexico.

– De sterkt subsidierte kinesiske bedriftene endrer den internasjonale konkurransesituasjonen, sier direktør Wendy Cutler ved Asia Society Policy Institute til Wall Street Journal.

Thailand, Malaysia og Indonesia forsøker å lokke til seg elektriske bilprodusenter – fra Kina og USA. Tesla vurderer alle landene – i tillegg til India. Toppsjef Elon Musk skal ha en rekke møter denne uken.

Indonesia er verdens største produsent av nikkel, som brukes til batteriproduksjon. President Joe Biden møtte Indonesias president Joko Widodo i Det hvite hus på mandag. Kina og USA forsøker å posisjonere seg i Sørøst-Asia av strategiske og økonomiske årsaker.

– Dette markerer en ny æra i forholdet mellom USA og Indonesia på alle områder, sa Biden under møtet.

Kappløp mellom supermakter

Det pågår en justering i Kina-forholdet fra USA, Europa og asiatiske land. USA har innført restriksjoner på salg av avanserte dataprosessorer, produksjonsutstyr og bruk av amerikanske patenter i Kina. Dette har utløst et kappløp mellom de to landene for å bli ledende innenfor kunstig intelligens.

Kina er blitt verdensledende på fornybar energi og elektriske biler. Xi lovte i 2020 å tredoble vind- og solenergiproduksjonen innen 2030. Landet vil nå dette allerede i 2024, sier solenergikonsulent Frank Haugwitz til New York Times.

– Ved å engasjere seg med USA kan det hende at Xi forsøker å vise hjemlig publikum og internasjonale samarbeidspartnere at han fortsatt styrer Kinas viktigste bilaterale forhold. Kina ble sannsynligvis overrasket over hvor fiendtlig den internasjonale mottagelsen har vært, sier senioranalytiker Amanda Hsiao hos Crisis Group til Voice of America (VoA).

Det advares mot å skru forventningene i været. Dette er første gang Xi og Biden møtes siden Apec-møtet i Indonesia for 12 måneder siden.

– Ett møte vil neppe være nok til å etablere et solid fundament i forholdet mellom USA. Det kan imidlertid bidra til å forhindre en ytterligere forverring i relasjonene, sier senioranalytiker Nathaniel Sher hos Carnegie China til VoA.