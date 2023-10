Artikkelen fortsetter under annonsen

Pc-salget fikk seg en opptur under pandemien, etter flere år med svak etterspørsel. Men nedturen kom raskt igjen. Intel, som sammen med AMD leverer de fleste pc-prosessorene, har fått merke turbulensen de siste kvartalene med betydelig omsetningssvikt.

– Oppmuntret av fremgangen

Natt til fredag la Intel frem kvartalsresultater. Omsetningen falt med åtte prosent i siste kvartal – til 14,2 milliarder dollar.

Salget fra klientdivisjonen, hvor pc-prosessorer inngår, falt med kun tre prosent. Dette segmentet utgjør over halvparten av den samlede omsetningen. Resultatet ble dobbelt så høyt som ventet.

Aksjekursen steg med nesten åtte prosent i etterhandelen. Dette kommer på toppen av kursoppgangen på nesten 22 prosent hittil i år.

– Selv om vi er oppmuntret av fremgangen så langt, vet vi at det ligger mye mer arbeid foran oss, sa konsernsjef Pat Gelsinger under resultatfremleggelsen.

Bruttomarginene var på 45,8 prosent i tredje kvartal og ventes å øke til 46,5 prosent i fjerde kvartal. Dette er en bedring fra andre kvartal, da marginene var 35 prosent. For ti år siden, da selskapet kontrollerte prosessorer i pc-markedet, var selskapets bruttomarginer på over 60 prosent.

Selskapet oppjusterer utsiktene for inneværende kvartal, og venter en omsetningsvekst etter syv kvartaler på rad med omsetningsnedgang.

– Vågale ambisjoner

Selskapet har tatt selvkritikk for at de har sovet i timen og latt amerikanske og asiatiske konkurrenter kapre viktige markeder. Det er en intens konkurransesituasjon. Nvidia og AMD samarbeider med Arm om å utvikle nye prosessorer som skal konkurrere med Intel i pc-sektoren.

Intel Foundry Services er en ny divisjon som skal tilby kontraktsproduksjon av databrikker, tilsvarende hva Taiwan Semiconductor Manufacturings Co. (TSMC) gjør for kunder. Gelsinger sa at de er i rute og vil ta igjen TSMC i 2025. Intel har fått større kunder som har betalt på forskudd.

– Selv om mange mente at ambisjonene våre var noe vågale da vi startet vår «fem noder på fire år»-reise for to og et halvt år siden, ser vi nå bedre muligheter for å oppnå dette målet, sa Gelsinger.

I årets første kvartal falt pc-salget med hele 33 prosent i verden, ifølge analyseselskapet Canalys. Pc-salget falt med syv prosent i tredje kvartal.

– Etter en utfordrende start på året, har tredje kvartal gitt mer positive utsikter for pc-markedet, sier analytiker Ishan Dutt hos Canalys.

– Dette er prekært

Intel er i gang med å investere over 20 milliarder dollar i to produksjonsanlegg for databrikker i Arizona og Ohio, noe som er blant de største enkeltinvesteringene i den amerikanske teknologisektoren noensinne. Selskapets mest avanserte databrikker skal produseres i USA.

Amerikanske myndigheter har innført restriksjoner på eksport av avansert teknologi til Kina, blant annet databrikker. I et intervju med Barron’s advarer Intels konsernsjef om å vingeklippe Kina og foreta en frakobling mellom de to supermaktene.

– En fjerdedel av alle halvledere brukes eller konsumeres i Kina. I tillegg leverer Kina 25 til 30 prosent av verdens forsyningskjeder. Det er ikke slik at vi kan sitte i USA og si at vi må stanse samarbeidet med Kina. Det utgjør halve markedet. Vi må være langsiktige, strategiske og målbevisste. Dette er prekært, sier Gelsinger.

Den japanske næringslivsavisen Nikkei Asia skriver på fredag at USA har en femårsplan for å koble databrikkesektoren fra Kina. USA har godkjent en plan som gir over 550 milliarder kroner i støtte til databrikkeselskaper som starter produksjon i USA. Sørkoreanske og taiwanske selskaper deltar.

