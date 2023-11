Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var omfattende sikkerhetstiltak ved det historiske herskapshuset Filoli, som ligger halvveis mellom San Francisco og Silicon Valley da presidentene for verdens to supermakter møttes. Den er kjent fra blant annet tv-serien Dynastiet og flere romantiske filmer.

Eiendommen ble opprinnelig bygd av Bourn-familien, som tjente en formue på gullgruver og energiinvesteringer fra slutten av 1800-tallet. Regionen har skapt noen av verdens største formuer – også i nyere tid. Hovedkontorene til Apple, Alphabet/Google og Meta/Facebook ligger bare en halvtimes kjøretur unna.

Håndteres ansvarlig

Presidentene Xi og Biden møttes utenfor hovedhuset før de fortsatte innendørs på hver sin side av et langbord med sine respektive toppdelegasjoner. De to har møttes flere ganger tidligere, også da de var visepresidenter samtidig for over ti år siden.

– Jeg har alltid opplevd våre diskusjoner som direkte og oppriktige. Vi har ikke alltid vært enige, noe som ikke er en overraskelse på noen, men våre møter har alltid vært oppriktige og verdifulle, sa Biden, som ikke omtalte Xi som en «gammel venn», slik han har gjort tidligere.

Det har vært isfront mellom USA og Kina de siste årene med handelskonflikter, straffetoll og restriksjoner på motpartens produkter og teknologi. I lange perioder har det nesten ikke vært kontakt på regjeringsnivå. Det er først de siste månedene begge land har gjort forsøk på en forsoning.

– Vi må forsikre oss om at konkurransen mellom oss ikke utvikler seg til en konflikt. Vi må håndtere dette på en ansvarlig måte, sa Biden.

President Xi sa at forholdet mellom Kina og USA er det viktigste i verden.

– For to store land som Kina og USA er det ikke et alternativ å vende hverandre ryggen. Det er urealistisk å tro at den ene skal kunne endre motparten. Konflikter og konfrontasjoner fører til uakseptable konsekvenser for begge parter, sa Xi.

Han oppfordret til en fredelig sameksistens.

– Jordkloden er stor nok for at begge land kan lykkes. Suksessen til et land er en mulighet for det andre, sa Xi.

– Det vil redde liv

Det var også en arbeidslunsj hvor det ble servert ravioli med urter, kylling og mandel marengskake til de to delegasjonene. Møtene ble avsluttet etter vel fire timer med en spasertur i det omfattende hageanlegget rundt Filoli.

Xi skal ha vært svært direkte overfor Biden og understreket at Taiwan-spørsmålet er det største og farligste temaet i forholdet mellom Kina og USA. Xi sa at det ikke er plan om militær inngripen fra kinesisk side de neste årene. Samtidig utelukket han ikke situasjoner hvor det kan skje.

– Jeg verdsetter samtalen jeg hadde med president Xi i dag, fordi jeg mener det er viktig at vi forstår hverandre tydelig – leder til leder. Det er kritiske, globale utfordringer som krever felles lederskap. I dag gjorde vi reell fremgang. Jeg mener at de er blant de mest konstruktive og produktive vi har hatt, sa Biden i kommentarer på X/Twitter etter møtet.

Avtalen om å bekjempe fentanyl, som årlig tar livet av over 70.000 amerikanere, karakteriseres som det viktigste gjennombruddet, sier amerikanske tjenestemenn til Bloomberg.

– Avtalen vil redusere kraftig tilgangen til kjemikalier og pillepresser fra Kina til vestlige land. Det vil redde liv. Jeg setter pris på president Xis engasjement og forpliktelser i denne saken, sa Biden.

Under pressekonferansen etter møtet ble Biden spurt om han fortsatt ser på Xi som en diktator.

– Vel, se, det er han jo, sa Biden.

Møtt av demonstranter

President Xi satte seg inn i en limousin på vei til San Francisco, hvor han skal delta på en middag med internasjonale næringslivstopper som en del av Apec-toppmøtet.

Samarbeidsorganisasjonen for Asia og stillehavsregionen (Apec) Apec består av 21 medlemsland: Australia, Brunei, Canada, Chile, Filippinene, Hongkong, Indonesia, Japan, Kina, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua Ny-Guinea, Peru, Russland, Singapore, Sør-Korea, Taiwan (under navnet kinesisk Taipei), Thailand, USA og Vietnam.

APEC-landene har til sammen 40 prosent av verdens befolkning og står for 57 prosent av verdens brutto nasjonalprodukt (bnp) og 45 prosent av verdens handel i volum.

APECs primære målsetning er å fremme frihandel og økonomisk vekst i regionen, men organisasjonen har også begynt å involvere seg i sikkerhetsspørsmål.

Apec startet i 1989 som et uformelt diskusjonsforum med tolv medlemmer. Det første toppmøtet ble holdt i Seattle i 1993. Apec avholder nå over 100 formelle og uformelle møter hvert år.

2023-møtet avholdes i San Francisco i USA.

Der ble han møtt av demonstranter, blant annet en kvinne som hadde lenket seg til en lysstolpe flere meter over bakken med et tibetansk flagg.

I en uttalelse via det statlige nyhetsbyrået Xinhua sa Xi at de amerikanske restriksjonene på eksport av teknologi, blant annet avanserte databrikker til bruk i kunstig intelligens, ødelegger for Kinas «legitime interesser».

– Å undertrykke kinesisk teknologi er det samme som å begrense Kinas utvikling og det kinesiske folks rett til fremskritt. Jeg håper det tas skritt for å endre denne politikken og gi kinesiske selskaper en rettferdig behandling, sa Xi til Biden.

Han sa at Kina ikke har planer om å hverken forbigå USA eller erstatte USA.

