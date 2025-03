Panama-kanalen er en livsnerve for verdensøkonomien og spesielt viktig for kinesisk handel. Etter kjøpet vil BlackRock kontrollere rundt 10 prosent av verdens containerhavnkapasitet. Her fra Balboa-havnen, som drives av CK Hutchison Holdings i Panama City.

Foto: Matias Delacroix/AP/NTB