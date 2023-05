Artikkelen fortsetter under annonsen

Prinsippavtalen, som har som mål å hindre katastrofalt mislighold av USAs statsgjeld, skal til votering i Kongressen onsdag, og begge parter må selge den inn til sine respektive partigrupper.

Den 99 sider lange teksten ble åpnet for innsyn søndag kveld lokal tid, og den vil bli finlest de nærmeste dagene.

Etter lange og vanskelig samtaler synes det som om begge parter kan innkassere en form for seier. Biden snakker om et kompromiss, mens republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, snakker om en avtale «som er det amerikanske folket verdig».

Søndag hevdet han at 95 prosent av republikanerne kommer til å stemme for avtalen. Også president Biden sier han er trygg på enighet om gjeldstaket, og at han dermed kan skrive under på loven så den trer i kraft.

Noe til begge

Enkelte spesifikke krav fra begge sider er ikke å finne i slutteksten, som demokratenes ønske å tette visse skattehull og republikanernes krav om at å skrinlegge en del skattefordeler knyttet til grønn energi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det nåværende gjeldstaket er på 31.400 milliarder dollar, omtrent 336.435 milliarder kroner etter dagens kurs. Avtalen betyr at dette taket kan økes i en toårsperiode. Dermed unngår Biden og hans administrasjon å gjøre denne øvelsen nok en gang før presidentvalget i november 2024.

Avtalen begrenser også føderale utgifter noe, men resultatet er langt fra de omfattende kuttene som republikanernes høyreside forlangte, og som de mest liberale demokratene sterkt motsatte seg.

Utgiftssiden, bortsett fra det som går til forsvaret, holder seg noenlunde jevn gjennom skatteåret 2023/ 2024. Økningen blir på én prosent året etter.

Mer til forsvaret

Forslaget til avtale åpner for at Biden kan videreføre planer om å øke bevilgningene til forsvaret og til krigsveteranene i tråd med inflasjonen.

En betydelig økonomisk økning av bevilgningene til skatteetaten blir betydelig redusert. I fjor vedtok Kongressen en opptrappingsplan på 80 milliarder dollar for å skjerpe innkrevingen av skatt.

I avtalen om gjeldstaket blir dette beløpet kuttet med 10 milliarder dollar som skal settes inn på andre områder.

Krav til folk på trygd

Midler som Kongressen bevilget til kamp mot koronapandemien, men som ikke er brukt opp, vil også bli trukket tilbake. I en uttalelse fra McCarthys kontor heter det at dette dreier seg om milliarder, men noen konkret sum er ikke nevnt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det amerikanske programmet for helseforsikring til store deler av befolkningen, Medicaid, blir ikke berørt av avtalen mellom Det hvite hus og republikanerne.

Ett av punktene som republikanerne vil framstille som en seier, er det innføres krav om arbeidsdeltakelse for personer som mottar offentlige ytelser som matkuponger eller trygd.

Barnløse som mottar matkuponger, må heretter arbeide til 54 års alder, mot 49 i dag. Visse unntak gjøres for krigsveteraner og hjemløse.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.