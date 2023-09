Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er en farlig og livstruende storm. Regn med at det fortsetter i minst 20 timer, sier delstaten New Yorks guvernør Kathy Hochul i et TV-intervju.

Her fra New York-forstaden Mamaroneck.

På motorveier på Manhattan og i andre deler av millionbyen står vannet over bildekkhøyde, og kollektivselskapet MTA har oppfordret folk til å holde seg hjemme om de kan. T-banen og lokaltog i regionen har problemer på praktisk talt alle linjer, og på flyplassen La Guardia ble flytrafikken stanset en periode.

Styrtregn etter den tropiske stormen Ophelia.

– Aldri sett noe lignende, sier pendleren Priscilla Fontallio, som har stått stille i trafikken i tre timer.

Videoer i sosiale medier viser vann som strømmer inn i kjellere og T-banestasjoner.

Uværet kommer knapt tre måneder etter at en storm forårsaket voldsomme oversvømmelser nord for New York. Flere personer omkom i oversvømmelsene.

