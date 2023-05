Artikkelen fortsetter under annonsen

Da nok en dag med intense forhandlinger om gjeldstaket i USA ble avsluttet torsdag, sa Speaker Kevin McCarthy at ingen avtale ennå er på plass.

Likevel melder flere amerikanske medier, deriblant New York Times og Bloomberg, at partene skal være i ferd med å komme til enighet om en avtale som gjør at gjeldstaket heves i to år, samtidig som at det settes en grense på offentlig pengebruk. Det er imidlertid flere detaljer som gjenstår.

– Vi vet hva vi er uenige om, og vi kommer ikke til å slutte å arbeide før vi har en løsning, sa McCarthy da han møtte pressen torsdag kveld lokal tid.

Forhandlingene om gjeldstaket har fått stor oppmerksomhet de siste ukene, når den såkalte «x-datoen» har nærmet seg med stormskritt.

Begge må gi

Ifølge Bloomberg er dette noen av nøkkelpunktene i avtalen:

Forsvarsbudsjettet vil kunne bli økt med tre prosent neste år, som er det president Biden har bedt om.

Forbedring av USAs kraftnettverk som forberedelse til fornybare energikilder.

Raskere avklaring rundt tillatelser for utbygging av rørledninger og andre prosjekter knyttet til fossile kilder. Dette er noe republikanerne har ønsket.

En barbering av ti milliarder dollar fra en budsjettøkning på 80 milliarder dollar til IRS (Internal Revenue Service). Økningen var noe Biden fikk gjennom da han lanserte Inflation Reduction Act.

Bloomberg skriver at avtalen som nå er i ferd med å ta form ikke er i nærheten av det republikanerne først la frem. De tilbød da å heve gjeldstaket i ett år i bytte mot en grense på utgifter i ti år.

Speaker Kevin McCarthy avbildet torsdag 25. mai, mens forhandlingene om gjeldstaket fortsatte.

Gjeldstaket, som nå er på 31.400 milliarder dollar, ble nådd allerede i januar i år. Det haster å finne en løsning, men verdens finansmarkeder synes stort sett å trekke på skuldrene.

Bortsett fra et hopp i amerikanske credit default swaps, finansielle instrumenter som kan sikre investorer mot mislighold av statsobligasjoner, har reaksjonen i finansmarkedene vært laber. Både de to- og tiårige rentene på amerikanske statsobligasjoner har holdt seg på et stødig nivå, mens aksjemarkedet ikke har vist store tegn til å frykte en «shut down» ennå, som de kaller det i USA.

Renten på statsobligasjonene med både to og ti års løpetid steg noe torsdag kveld norsk tid og ligger i morgentimene fredag på rundt 4,52 prosent og 3,80 prosent. Det kommer etter at halvledergiganten Nvidia løftet det brede markedet torsdag.

Frist

USAs finansdepartement har advart om at landet vil begynne å misligholde sin enorme statsgjeld fra og med 1. juni dersom ikke de to sidene blir enige om å heve gjeldstaket innen den tid – men det er uklart om denne fristen er satt i stein.

Finansminister Janet Yellen har dog advart mot følgene av å ikke heve gjeldstaket og sier at mislighold av statsgjelden kan true verdensøkonomien.

Det nåværende gjeldstaket er på 31.400 milliarder dollar, omtrent 336.435 milliarder kroner etter dagens kurs. Det tilsvarer nærmere 23 norske oljefond.

Enhver avtale Biden og McCarthy kommer fram til må stemmes gjennom i Representantenes hus og i Senatet. Republikanerne har flertallet i førstnevnte, mens Demokratene har flertallet i sistnevnte.

