– Dette er et tall det er vanskelig å tro på, sier sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets.

De månedlige jobbtallene fra det amerikanske Arbeidsdepartementets statistikkontor regnes av mange i markedet som den aller viktigste indikatoren for å måle temperaturen og peke ut en retning for amerikansk økonomi. Tallene angir endring i antall ansatte i amerikansk økonomi fra måneden før, mens ansatte i landbruket holdes utenfor på grunn av de store sesongmessige svingningene, derav navnet «Nonfarm Payrolls».

– 517.000 nye jobber i januar... jeg nekter å tro at det er så sterk vekst i sysselsettingen, og at dette faktisk viser trenden, sier Bruce.

Tviler på snarlig resesjon

– Men disse tallene gjør det uansett vanskeligere å tro på at det blir noen umiddelbar resesjon i USA nå, tross negative nøkkeltall for industrien. Dette trekker også klart i retning av høyere renter, fortsetter sjefstrategen, som er spent på hvordan aksjemarkedet vil fordøye den store overraskelsen.

«Sysselsettingstallene og lønnsveksten blir det viktigste», skrev Ingvild Borgen Gjerde, rente- og valutaanalytiker i DNB Markets i sin morgenrapport fredag.

Arbeidsledigheten falt til 3,4 prosent, mens den var ventet å stige noe. Lønnsveksten slår også anslagene, og gjennomsnittlig timelønn var opp 4,4 prosent på årsbasis, mot ventet 4,3 prosent, på månedsbasis 0,3 prosent. Det er den laveste registrerte ledigheten siden 1969, og ledigheten har falt som en stein siden vinteren 2020 da nedstengningene i forbindelse med pandemien sendte den opp i 15 prosent.

Jobbtallene for desember ble også oppjuster, fra 223.000 til 260.000.

Nedadgående tendens

Gjerde skrev på forhånd at DNB Markets ventet en sysselsettingsvekst på 190.000 i januar, ned fra 223.000 i desember. Dette var da også er konsensus i markedet, og ville vært fjerde måned på rad med nedgang. Fasit viser altså at det snudde fullstendig, til stor overraskelse for de aller fleste.

Jobbtallene har ligget på nivåer på knapt 200.000 det siste tiåret, men høyere de siste par årene i forbindelse med gjenoppbyggingen av økonomien etter pandemien. Januartallene er de beste siden i sommer, i juli 2022.

Andre jobbtall, blant annet fra Arbeidsdepartementet, viser et fortsatt stramt arbeidsmarked i USA. Senest torsdag denne uken kom uketallene for nye dagpengesøknader inn på det laveste nivået på ni måneder.

DNB Markets mente lønnsveksten ville holde seg stabil på 0,3 prosent fra sist måned, og at en overraskelse på enten opp- eller nedsiden her kan skape noe markedsutslag.

Den amerikanske sentralbanken har de siste månedene forsøkt å kjøle ned økonomien og arbeidsmarkedet og bekjempe inflasjonen, blant annet med å sette opp rentene. Det betyr i praksis litt høyere ledighet for å dempe lønnspresset, og ledigheten er ventet å ende på 3,6 prosent i januar.

Jobbtallene publiseres en time før de amerikanske børsene åpner. En halvtime før børsåpning er alle de toneangivende amerikanske børsindeksene markant ned.