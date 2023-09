Artikkelen fortsetter under annonsen

USAs president Joe Biden reiste rett fra G20-møtet i India til Vietnam, hvor han ble møtt av militære æresvakter som marsjerte med rette ben og flaggviftende barn. Kommunistpartiets generalsekretær, Nguyen Phu Trong, overøste den amerikanske 80-åringen med komplimenter under velkomsten.

– Det ser ikke ut som at du er blitt en dag eldre. Jeg vil si du ser bedre ut enn tidligere. Alt ved deg, herr president, er svært flatterende, sa den 79 år gamle vietnamesiske lederen.

– Svært kritisk epoke

Det var kontroversielt da tidligere president Bill Clinton etablerte diplomatiske forbindelser med Vietnam i 1995 – 20 år etter amerikanske soldater flyktet fra Saigon (Ho Chi Minh-byen). Vietnam er blitt en viktig alliert. Barack Obama oppgraderte samarbeidet i 2013 og lovte tettere bånd.

– Vietnam og USA er viktige partnere i hva jeg vil påstå er en svært kritisk epoke. Jeg sier ikke dette for å være høflig. Jeg mener det helhjertet, sa Biden i et konferanserom, hvor det også var en byste av Ho Chi Minh, som ledet uavhengighetskampen mot fransk kolonistyre og senere amerikanskstøttede Sør-Vietnam som president for Nord-Vietnam.

Les også: Vietnam utfordrer Kina med rekordhøye investeringer

Biden avviste at toppmøtene i India og Vietnam er begynnelsen på en ny kald krig i stillehavsregionen – ledet av USA.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg har ikke et ønske om å holde Kina tilbake. Jeg vil bare sørge for at vi har et forhold til Kina som er oppriktig og redelig, og hvor alle er innforstått med hva det dreier seg om, sa Biden.

Vietnam har hatt en høy økonomisk vekst gjennom mange år. Den samlede verdiskapingen har økt fra 100 milliarder dollar i 2008 til å passere 400 milliarder dollar i 2022. Verdensbanken spår en vekst på 4,7 prosent i år – før den øker til 5,5 prosent i 2024 og seks prosent i 2025.

– Vi har enorme muligheter sammen. Dette er en opphøyet status som vil være en drivkraft for økonomisk vekst og sikkerhet i en av de mest betydningsfulle regionene i verden, sa Biden på en pressekonferanse etter det innledende møtet.

Høyt diplomatisk spill

Vietnam definerer samarbeidet med USA på samme nivå som med Kina, Russland og Sør-Korea. Vietnam spiller et diplomatisk spill på høyt nivå.

– Det er ikke kommunisme eller sosialisme som definerer Vietnams utenrikspolitikk. Det er nasjonale interesser og pragmatisme, sier forsker Le Song Hiep ved tenketanken Iseas-Yusof Ishak Institute i Singapore til New York Times.

Les også: Det er på tide med en ny start

Vietnam ønsker å få tilgang til amerikansk forsvarsteknologi, blant annet F-16 jagerfly.

– Det er økt misnøye i Vietnam med tilknytningen til Russland. Den nye samarbeidsavtalen med USA vil støtte Vietnam i å bryte ut av denne typen allianser, sa nestleder i det nasjonale sikkerhetsrådet, Jon Finer, til New York Times.

Artikkelen fortsetter under annonsen

New York Times skrev i helgen at Vietnam har forhandlet en hemmelig våpenavtale med Russland de siste ukene. Siden den russiske invasjonen av Krimhalvøya i 2014 har Vietnam importert våpen fra Israel, Sør-Korea og Belarus, ifølge SIPRI Arms Transfers Database.

Nøkkelrolle

Vietnam spiller en viktig rolle i globale forsyningskjeder. Sørkoreanske Samsung har investert 200 milliarder kroner i landet. Over halvparten av alle Samsung-telefoner produseres i Thai Nguyen og Bac Ninh. Vietnam fikk eksportinntekter på 33 milliarder dollar fra smarttelefoneksport i 2022.

Amerikanske storselskaper som Apple, Microsoft, Dell og Nike har produksjon i Vietnam. Databrikkeprodusenten Intel har investert flere milliarder dollar i fabrikker som tester og pakker avanserte databrikker for eksportmarkedene.

USA er blitt det største og viktigste markedet for vietnamesisk eksport. Flyprodusenten Boeing vil sannsynligvis få en større kontrakt med vietnamesiske flyselskaper under Biden-besøket.

– Amerikansk næringsliv er optimistiske – spesielt når det gjelder innenfor teknologioverføring og en reduksjon av tariffer, sier leder for den amerikanske næringsforeningen i Vietnam, Greg Testerman, til Financial Times.

USA og Vietnam skal inngå en avtale på databrikker hvor selskaper som legger produksjonen til Vietnam skal få tilgang til amerikanske patenter og teknologi. USA vil også forplikte seg til å hjelpe Vietnam med å øke produksjonen av avansert elektronikk.

Vietnam har de nest største reservene i verden av sjeldne jordmetaller som benyttes i elektronikk og batterier, bak Kina.

Les også: Ny vietnamesisk elbilprodusent kjører forbi Ford og BMW i børsverdi i USA

Den vietnamesiske elbilprodusenten Vinfast ble børsnotert ved Nasdaq-børsen. Aksjekursen har gått som en jojo på mellom 11 og 93 dollar den siste måneden. Selskapet hadde en børsverdi på 40 milliarder dollar sist fredag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.