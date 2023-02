Artikkelen fortsetter under annonsen

Jerome Powell er onsdag den ubestridt viktigste aktøren i markedene, inkludert på de amerikanske børsene. Klokken 20 ble det kunngjort at rentekomiteen i Fed, den amerikanske sentralbanken, setter opp rentene med nye 0,25 prosentpoeng til et intervall på 4,5-4,75 prosent.

Markedet falt umiddelbart etter rentebeslutningen, men snudde under Fed-sjef Jerome Powells tale. Slik så det ut ved endt handelsdag klokken 22.00:

Industriindeksen Dow Jones endte flatt

Teknologiindeksen Nasdaq steg 2,0 prosent.

Den brede samleindeksen S&P 500 steg 1,0 prosent.

Ordlyden i pressemeldingen fra Fed var lite endret, med unntak av at Fed ikke lenger snakker om tempoet på rentehevingene, men snarere hvor lenge renten skal holdes høy.

– Det er en liten endring, som nok kan leses litt «duete» oppe i det hele. Fed er mer opptatt av å holde et høyt rentenivå fremover, fremfor bare å snakke om videre renteoppgang og tempoet i videre renteoppgang, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til DN.

Fed har signalisert at renten skal opp til minst fem prosent. Markedet priser på sin side inn en rentetopp på 4,9 prosent, men også at renten vil bli kuttet med 0,25 prosentpoeng to ganger i andre halvår. Det til tross for at Fed har forsøkt å overbevise markedet om at renten skal holdes på fem prosent ut året.

Travelt på sidelinjen

Litt i skyggen av Feds rentemøte skjer det mye annet i markedet. Det kommer makrotall på industriproduksjon, sysselsetting og boliglån som kan antyde en retning for økonomien fremover.

På selskapssiden kommer teknologigiganten Meta med resultater etter børsslutt sent onsdag. Meta, som eier Facebook, Instagram, Whatsapp og en myriade med andre teknologiselskaper, steg 2,6 onsdag.

Snap, selskapet bak Snapchat, la frem resultater rett før børsene åpner. I et nervøst marked steg Snap-aksjen markant tirsdag, før den regelrett stupte over 11 prosent da børsene åpnet onsdag.

Ved endt handelsdag falt aksjen 10,9 prosent.

Pinterest og T-Mobile er blant andre teknologiselskaper som legger frem kvartalsrapporter onsdag.

Ytre påvirkning

Hendelser utenfor USA har også potensial til å bevege markedene, inkludert Wall Street. I Europa er inflasjonen definitivt er over toppen og på vei ned, i hvert fall i eurosonen der nye tall fra Eurostat viser at konsumentprisene (CPI) falt med 0,4 prosent i januar. På årsbasis er er CPI på 8,5 prosent, det laveste siden mai i fjor.

Men til tross for dette er det ventet at Den europeiske sentralbanken (ECB) og Bank of England begge jekker opp rentene med 0,5 prosentpoent torsdag.

Fra oljeeksportørene i Opec er det ventet uendrede eksportkvoter etter møtene med Russland denne uken. Produksjonen i USA har falt noe i det siste og det er ikke ventet store bevegelser i oljeprisene på kort sikt. Nordsjøolje omsettes onsdag ettermiddag for vel 85 dollar fatet.