Før børsene åpnet onsdag kom det knallsterke tall for detaljhandelen i januar, 3,0 prosent mot ventet 1,8 prosent. Empire Manufacturing-indeksen for vareproduksjonen kom også inn mye sterkere enn ventet.

Men analytikerne mener dette i hvert fall delvis kan forklares med den uvanlig milde vinteren i det folkerike nordøst og uventet styrke i arbeidsmarkedet, som begge antyder at amerikansk økonomi kanskje kan unngå en resesjon, eller økonomisk tilbakegang, i første kvartal i år.

Problemer er altså inflasjonen, og tall tidligere denne uken viser at prisstigningen biter seg fast og faller langsommere enn ventet.

Inflasjonen preget også nøkkelindeksene på Wall Street som falt svakt fra start onsdag. Nasdaq klarte etter hvert å kare seg til en oppgang, mens industritunge Dow forble svakt i minus helt frem til fem minutter før stengetid.

Slik endte Wall Street på ukens tredje handelsdag:

Industritunge Dow Jones, som består av 30 håndplukkede, antatt viktige aksjer, steg 0,11 prosent.

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, steg 0, 92 prosent.

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, steg 0,28 prosent.

Airbnb-aksjen rett opp

Elbilprodusenten Tesla fortsatte oppgangen onsdag etter tirsdagens kraftige oppgang på syv prosent. Onsdag endte aksjen opp 2,38 prosent.

Blant selskapene som gjorde det aller best under onsdagens handelsdag finner vi Airbnb. Aksjen steg 13,35 prosent onsdag. Den kraftige oppgangen kom etter at selskapet la frem et bedre resultatet enn forventet sent tirsdag kveld. Reiseselskapet Tripadvisor endte også opp 0,28 prosent, også på gode resultater.

I motsatt ende finner vi Devon Energy som falt 10,49 prosent etter å ha levert en skuffende kvartalsrapport.

Den britiske storbanken Barclays kollapset over 8,3 prosent på skuffende resultater og store rettskostnader etter oversalg av investeringsprodukter i USA.

Mens Taiwan Semiconductor Manufacturing endte ned 5,3 prosent etter at investor Warren Buffett og hans Berkshire Hathaway solgte seg ned i selskapet.