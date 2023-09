Artikkelen fortsetter under annonsen

De amerikanske børsene falt umiddelbart da den amerikanske sentralbanken – Fed – onsdag kveld klokken 20 kunngjorde at den lot rentene ligge uendret. Investorene hadde da trådt vannet hele uken, i påvente av Feds økonomiske utsikter.

For det var ikke rentebeslutningen som skremte investorene, den var ventet, det var Fed-sjef Jerome Powells budskap. Powell sa at rentetoppen trolig ikke er nådd ennå, og han fortalte at rentene vil bli liggende høye lenger enn tidligere ventet, og falle svakere og langsommere enn tidligere anslag.

Markedsaktørene har nå fått en natt til å sove på Feds mer «haukaktige» budskap, og de liker fortsatt ikke det de fikk høre.

Haukaktig «Haukaktig» blir brukt for å beskrive en holdning der man tar til orde for en innstrammende politikk for å holde bukt med inflasjonen, for eksempel ved å heve styringsrenten.

De ledende amerikanske børsindeksene åpnet ned torsdag, og fallet bare tiltok utover handelsdagen, og slik endte det:

Industritunge Dow Jones ned 1,07 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq ned 1,82 prosent.

Den brede S&P 500-indeksen ned 1,64 prosent.

Ferske tall viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 201.000 personer i forrige uke, viser statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet torsdag. Dette er det laveste nivået på syv måneder.

På forhånd var antall førstegangssøkende ventet å være 225.000 personer, ifølge konsensusprognose fra Trading Economics.

Stort teknologioppkjøp

På selskapssiden er torsdagens store nyhet at teknologiselskapene Cisco og Splunk har inngått en avtale der Cisco har til hensikt å kjøpe Splunk for 157 dollar per aksje kontant, tilsvarende rundt 28 milliarder dollar (300 milliarder kroner) i egenkapitalverdi. Splunk-aksjen sluttet på 119,59 dollar på Nasdaq onsdag, hvilket gir en budpremie på over 37 dollar per aksje.

Cisco-aksjen falt 3,89 prosent , mens Splunk-aksjen steg kraftig, hele 20,77 prosent.

Fedex-aksjen steg 4,48 prosent etter at selskapet oppjusterte guidingen for 2023.