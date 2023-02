Artikkelen fortsetter under annonsen

Uroen blant investorene på Wall Street fortsatte torsdag, og igjen var det inflasjon og høye renter som dominerte.

Denne torsdagen var det produsentprisene (PPI) for januar som ødelegger stemningen, etter at det tidligere denne uken kom inn inflasjonstall som viser at prisstigningen biter seg fast og faller langsommere enn ventet. PPI i USA var opp 0,7 prosent i januar, sammenlignet med måneden før, og på årsbasis var produsentprisene opp 6,0 prosent. På forhånd var det ventet en oppgang på 0,4 prosent på månedsbasis, og 5,4 prosent på årsbasis, ifølge Trading Economics.

Kjerne-PPI, eksklusive mat og energi, var opp 0,5 prosent på månedsbasis og opp 5,4 prosent på årsbasis, mot en ventet oppgang på 0,3 prosent på månedsbasis og 4,9 prosent på årsbasis.

Stemningen i førhandelen surnet umiddelbart da tallene ble kjent. Indeksene falt over én prosent fra start, før de hentet seg noe inn. Fra klokken 21 norsk tid tiltok imidlertid fallet.

Slik så det ut på de ledende amerikanske børsindeksene da Wall Street stengte:

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, falt 1,38 prosent.

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, falt 1,78 prosent.

Industritunge Dow Jones, som består av 30 håndplukkede, antatt viktige aksjer, falt 1,26 prosent.

Torsdag morgen kom det også inn tall som viser at antall nye dagpengesøkere sist uke falt. Antallet førstegangssøkende var på 194.000 personer i forrige uke, mot ventet 200.000 personer, noe som viser at økonomien står imot tross strammere pengepolitikk, og at arbeidsmarkedet fortsatt er meget stramt.

Amerikanske statsrenter fortsatte opp, og tiårsrenten steg til 3,84 prosent, som er det høyeste nivået siden 30. desember 2022. Nye signaler fra den amerikanske sentralbanken torsdag antyder at rentene skal opp ytterligere 0,5 prosent.

Vil kjøpe Manchester United for fem mrd.

Kun én dag før frist for å gi bud på den britiske fotballklubben Manchester United, skriver Bloomberg at Qatar vil kjøpe Manchester United til fem milliarder euro. Etter dagens kurs tilsvarer dette 54,73 milliarder norske kroner.

Samtidig meldte the Telegraph at Saudi-Arabia også ønsker å kjøpe den britiske fotballklubben. etter at en rekke private saudiarabiske grupper skal ha tatt formelt kontakt angående oppkjøp av klubben. Dermed ser det ut til at også Saudi Arabia gjør seg klar for å kjempe mot Qatar og Sir Jim Ratcliffe i det som kan bli den største kjøpsavtalen i sportshistorien.

Familien Glazers, som er nåværende eiere av klubben, har allerede mottatt detaljerte tilbud, men ifølge nyhetsbyrået holder familien mulighetene åpne ettersom direkte tilbud mottas fredag kveld.

Manchester United-aksjen steg nær ti prosent etter at ryktene ble kjent. Aksjen endte med en oppgang på 9,69 prosent, med en pris per aksje på 26,84 dollar. Det er den høyeste sluttprisen fotballaget har hatt noen gang.

Tesla skal tilbakekalle 362.000 biler

Tesla-aksjen endte med et kraftig fall på 5,69 prosent etter nyheten om at elbilprodusenten skal tilbakekalle 362.758 biler.

Bilene som tilbakekalles er enten utstyrt med en full selvkjørende beta programvare eller venter på installasjon av en slik programvare, skriver Bloomberg. Grunnen til at bilene tilbakekalles er fordi systemet kan føre til at kjøretøyet opptrer utrygt rundt veikryss. Systemet kan også ha vansker med å reagere på endringer i oppgitte fartsgrenser, ifølge nyhetsbyrået.

Elbilene som tilbakekalles er 2016–2023 Model S, Model X, 2017–2023 Model 3, og 2020–2023 Model Y.

Youtube-sjefen går av

Torsdag kveld kom nyheten om at Youtubes toppsjef Susan Wojcicki går av etter ni år. Neal Mohan overtar som ny administrerende direktør.

YouTube-sjef Susan Wojcicki går av. Her under en tale til Paris Peace Forum i Paris 11. november 2021. (Foto: Christophe Ena / NTB) Mer...

I et blogginnlegg skriver Wojcicki at hun ønsker å ha «fokus på min familie, helse og personlige prosjekter som jeg har lidenskap for».

Hun opplyser at hun skal bistå i arbeidet med å overlate oppgavene til Mohan, og at hun på lang sikt ønsker å påta seg en rådgiverrolle i Google og moderselskapet Alphabet.

Wojcicki har ledet Youtube siden 2014.

Youtube er eid av tek-giganten Alphabet. Aksjen endte med et fall på 2,66 prosent.