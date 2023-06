Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag steg de amerikanske børsene etter en nølende åpning. Slik endte det for de tre ledende børsindeksene på Wall Street:

Dow Jones opp 0,47 prosent.

Nasdaq opp 1,28 prosent.

S&P 500 opp 0, 99 prosent.

På de eueropeiske børsene var det torsdag moderat positiv stemning.

Tekno og olje løftet børsene

Det var særlig teknologisektoren som løftet børsene, og teknologiindeksen Nasdaq steg da også mest. Tesla fortsatte den positive utviklingen og steg torsdag 1,76 prosent, og Tesla-aksjen er nå opp cirka 35 prosent på litt over en måned.

Energiaksjene steg også markant i takt med at oljeprisen fikk et løft utover kvelden med nordsjøolje omsatt for vel 74 dollar fatet.

Oljeprisen har falt i det siste, men nå tror markedet at møtet i Opec+ til helgen vil gi enighet om å videreføre dagens produksjonsnivåer.

Nærmere avtale om gjeldstak

Et flertall i Representantenes hus stemte altså onsdag kveld for å heve det såkalte gjeldstaket, og nå gjenstår det bare at Senatet også gir sin godkjennelse. Finansminister Janet Yellen har vaslet at 5. juni er deadline, da er den føderale pengekassen tom og man går i verste fall mot en slags statskonkurs der USA ikke kan betjene sine økonomiske forpliktelser.

For investorene er det en lettelse at faren for statlig mislighold svinner, da det motsatte i verste fall kan utløse et finansielt raknarok.

Investorene på Wall Street har nå blikket rettet mot fredagens jobbrapport for mai, som vil gi en indikasjon på retningen i økonomien.

