De amerikanske børsene startet uken med kraftig oppgang, men har flatet ut de siste par dagene. De ledende amerikanske børsindeksene åpnet da også rolig torsdag med en svak nedgang, og det endte ganske flatt:

Industriindeksen Dow Jones endte ned 0,13 prosent.

Den brede samleindeksen S&P 500 var opp 0,12 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq sluttet opp 0,07 prosent.

Rett før børsåpning kom det også skuffende tall fra industriproduksjonen. Den amerikanske industriproduksjonen var ned 0,6 prosent på månedsbasis i oktober. På forhånd var industriproduksjonen ventet å være ned 0,3 prosent på månedsbasis, ifølge Trading Economics. Kapasitetsutnyttelsen i den amerikanske industrien var 78,9 prosent, mot ventet 79,4 prosent, ifølge TDN Direkt.

Blant tungvekterne på Wall Street er det verdt å merke seg den gigantiske varehuskjeden Walmart, som er USAs største arbeidsgiver. Wal-Mart la frem kvartalsresultater på morgenkvisten før børsene åpnet, og aksjen falt umiddelbart over seks prosent i førhandelen, og endte til slutt ned 8,09 prosent. Resultatene i seg selv var noe bedre enn ventet, men investorene ble skuffet av guidingen fremover, der selskapet predikerer lavere vekst enn ventet.

Oljeprisen kollapset

Oljeprisen har falt videre torsdag, og den nærmest kollapset på ettermiddagen. Spotprisen på nordsjøolje lå torsdag kveld på vel 77 dollar per fat, ned nesten fem prosent bare i løpet av torsdagen.

Hovedårsaken til oljeprisfallet er nye tall fra USA som viser at både olje- og gasslagrene stiger. Samtidig er det knyttet usikkerhet til etterspørselen fra Kina.

Nedgangen er betydelig siden 2023-toppen, i slutten av september, på 94 dollar.

USA klarer seg bedre enn Europa og Asia

Det er verdt å merke seg at de amerikanske børsene torsdag synes å klare seg noe bedre enn markedene i Europa og Asia

De europeiske børsene preges torsdag ettermiddag av nedgang på de aller fleste ledende børsene, med unntak av den tyske Dax-indeksen som stiger en halv prosent.

I Asia falt særlig de kinesiske børsene natt til torsdag. Det kan her tyde på at analytikerne har hatt litt for høye forventninger til toppmøtet mellom presidentene Joe Biden og Xi Jinping.