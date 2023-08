Artikkelen fortsetter under annonsen

Wall Street har falt jevnt og trutt siden tirsdag. Fredag endte det slik for de ledende indeksene:

Den brede S&P 500-indeksen falt 0,01 prosent

Industriindeksen Dow Jones steg 0,07 prosent

Teknologiindeksen Nasdaq falt 0,2 prosent

Tiårige amerikanske obligasjonsrenter, ofte omtalt som verdens viktigste rente, steg torsdag til nesten 4,3 prosent, det høyeste siden finanskrisen for 15 år siden. Denne renten påvirker omtrent alle renter verden over, også renten som blir satt av Norges Bank, og er på den måten også viktig for nervøse norske lånekunder.

Rentesjefer til fjells

Neste uke går det årlige økonomitoppmøtet i Jackson Hole, i Wyoming ved foten av Rocky Mountains, av stabelen. Arrangementen samler ledende sentralbanksjefer, økonomer og myndighetspersoner for å diskutere økonomi, og særlig pengepolitikk.

I år er det særlig mye oppmerksomhet rettet mot møtet, nettopp på grunn av de høye rentene og inflasjonen som har bitt seg fast. Dette blir også hovedtema for USAs sentralbanksjef Jerome Powell og de andre deltagerne.

Rentene steg markant etter at Federal Reserve, den amerikanske sentralbanken, onsdag kveld publiserte referatene fra rentemøtet i juli. Referatene kombinert med makroøkonomisk statistikk ble i markedene tolket som at prisstigningen ennå ikke er under kontroll, og at det kan komme enda flere renteøkninger.

Dette gjorde at børsene i USA og resten av verden umiddelbart falt.

Selv om Jackson Hole-konferansen er en prateklubb uten beslutningsmyndighet, vil økonomer, analytikere, politikere og presse tolke ethvert signal som kommer derfra med største alvor. Et hovedspørsmål er om inflasjonen endelig er i ferd med å temmes og om rentetoppen snart er nådd.

Møter motstand

«Aksjemarkedet rystes av ny renteoppgang», er tittelen på Nordea-strategene Joachim Bernhardsen og Erik Bruce ukesrapport fredag. I august har S&P 500 og Nasdaq 100 falt henholdsvis fem og syv prosent.

Begge indeksene er imidlertid fortsatt opp henholdsvis 15 og 35 prosent i år, mye på grunn av eufori knyttet til kunstig intelligens. Flere og flere advarer imidlertid om at fallhøyden nå er blitt stor, særlig ettersom rentene har fortsatt oppover.

«I løpet av de siste par ukene har narrativet om en «ny» virkelighet i rentemarkedet fått mer oppmerksomhet. Amerikanske nøkkeltall har vært relativt sterke. Økonomien synes således å takle et høyere rentenivå. Samtidig vil utbudet av statsobligasjoner være større fremover, som følge av større underskudd i det amerikanske statsbudsjettet», skriver duoen.

De trekker også frem Kinas mange problemer, som inkluderer svak vekst og flere vaklende eiendomsselskaper. I USA kan flere bankers kredittverdighet bli nedgradert av ratingbyråene, som igjen kan gi utslag i markedene.

«Aksjemarkedet møter altså motstand fra flere kanter. Trolig var også markedet «sårbart» etter sommerens kraftige oppgang. Flere investorundersøkelser har pekt på i overkant optimistisk sentiment og strukket posisjonering i form av at mange investorer har økt aksjeeksponeringen», heter det.

– Ikke tiden for løp og kjøp

Aksjeforvalter Jan Petter Sissener, som styrer hedgefondet Sissener Canopus, konstaterer at det amerikanske aksjemarkedet fremstår dyrt nå. På den annen side er europeiske aksjer billigere.

– Prisingen er ganske høy, men så går det også vesentlig mye bedre med USA enn Europa hva økonomien angår. De siste dagene har markedet falt litt, men dette er ikke tiden for å si «løp og kjøp», sier Sissener.

Sissener mener at den brede S&P 500-indeksen kan falle oppmot ti prosent fra dagens nivå, til rundt 4000 indekspoeng. I Europa, der aksjene er vesentlig lavere priset, ser han for seg et lignende fall.

– Aksjer generelt er ikke billige, men det er veldig mange billige aksjer der ute. Vi sitter stille i båten med våre finans- og oljeaksjer, samt noen halvlederselskaper, sier Sissener.