Uken har vært preget av at inflasjonen biter seg fast, at arbeidsmarkedet fortsatt er stramt og en stadig større samstemthet om at rentene i USA skal opp ytterligere minst 0,5 prosent, Goldman Sachs spår nå tre rentehopp i år på til sammen 0,75 prosentpoeng.

Men samtidig har selskapene stort sett levert sterke kvartalsrapporter for fjerde kvartal.

Prispresset har sendt de amerikanske statsrentene opp, og surnet stemningen på børsene. Uttalelser fra Fed-topper tidligere denne uken hjalp heller ikke på. Teknologiaksjene på Nasdaq hadde en god start på året og var opp nesten 20 prosent før de sist uke falt for første gang i år. Denne uken har den dårlige stemningen fortsatt.

Slik så det ut på de toneangivende amerikanske børsindeksene da Wall Street stengte:

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene i USA, falt 0,27 prosent.

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, falt 0,58 prosent.

Industritunge Dow Jones, som består av 30 håndplukkede, antatt viktige aksjer, steg 0,39 prosent.

Nasdaq er opp vel 12 prosent siden nyttår, S&P 500 opp seks prosent mens Dow Jones kun er opp vel én prosent.

Fed-topper spriker

1. februar vedtok en enstemmig Fed å heve den amerikanske styringsrenten med 25 basispunkter. Torsdag uttalte to Fed-topper at de vil støtte en større renteheving i februar. Clevelands Fed-sjef Loretta Mester uttalte blant annet at hun så et overbevisende økonomisk argument for å heve renten med 50 basispunkter, ifølge WSJ.

Dette er ikke Richmonds Fed-sjef Tom Barkin enig i. Fredag uttalte han at han støtter sentralbankens plan om en renteøkning på 25 prosentpoeng, skriver WSJ.

– Det vil si at jeg er komfortabel med å heve rentene oftere til et høyere nivå hvis inflasjonen styrkes, og jeg er komfortabel med å trekke meg tilbake hvis inflasjonen avtar, sa Barkin til reportere etter en tale i Arlington, Virginia fredag.

Meta kan komme med flere nedskjæringer

Facebook-eier Meta ga tusenvis av ansatte «under gjennomsnittet»-karakter i en nylig avsluttet runde med ytelsesvurderinger, et signal om at flere nedskjæringer kan være på vei, ifølge personer kjent med saken, skriver WSJ.

Metas ledelse forventer at ytelsesvurderingene vil føre til at flere ansatte slutter i de kommende ukene. Skjer ikke det vil selskapet vurdere en ny runde med oppsigelser, skriver avisen. Nylig ble rundt 11.000 ansatte i selskapet oppsagt.

Meta-aksjen steg 0,26 prosent fredag.