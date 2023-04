Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik så det ut for de ledende amerikanske børsindeksene ved stengetid:

Den indutritunge Dow Jones-indeksen steg 0,29 prosent

Den brede S&P 500-indeksen endte helt flatt

Teknologiindeksen Nasdaq falt 0,43 prosent.

De amerikanske børsene holdt i motsetning til Oslo Børs åpent for handel mandag. Handelen var helt udramatisk og endte flatt eller marginalt opp for de fleste indeksene.

Spent på prisstigningen

Investorer og økonomer er nå mest spent på de ferske inflasjonstallene for mars, som slippes onsdag. Inflasjonen er fortsatt den største bekymringen for markedsaktørene, og det er ventet at kjerneinflasjonen, som ekskluderer matvarer og energi, vil tikke inn på 0,4 prosent fra februar til en årsvekst på 5,6 prosent, opp fra 5,5 prosent måneden før.

Onsdag publiserer også sentralbanken Fed referatene fra sist rentemøte. Disse referatene pleier å gi en pekepinn på renteutviklingen fremover, og de leses med lupe av økonomer og analytikere.

Markedene priser inn en renteheving fra Fed på 0,25 prosentpoeng i mai og at rentetoppen når fem prosent, før den faller til 4,5 prosent ved utgangen av 2023.

Leter etter en bankkrise

Det er ingen store selskaper som leverer kvartalsrapporter i begynnelsen av uken. Men storbankene JPMorgan og Citigroup presenterer sine rapporter i slutten av uken, og de får denne gangen ekstra mye oppmerksomhet på grunn av frykten for en ny bankkrise i kjølvannet av kollapsen i Silicon Valley Bank og Signature Bank.

Fra neste uke ruller resultatsesongen for første kvartal i gang for fullt, og det er ventet det svakeste kvartalet siden begynnelsen av pandemien.

Ellers er det verdt å merke seg at bitcoin har steget til over 30.000 dollar, for første gang siden forsommeren i fjor. En rekke andre kryptovalutaer stiger også i verdi.

Ellers er det verdt å merke seg at bitcoin har steget til over 30.000 dollar, for første gang siden forsommeren i fjor. En rekke andre kryptovalutaer stiger også i verdi.

Oljeprisen faller en tanke, og nordsjøolje omsettes for vel 84 dollar fatet tidlig tirsdag ettermiddag.