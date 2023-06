Artikkelen fortsetter under annonsen

Pessimismen syntes å ha bitt seg fast blant investorene i USA, og for fjerde dag på rad åpnet det med nedgang. Bråbremsen på Wall Street kommer etter vedvarende og kraftig oppgang så langt i år.

Utover ettermiddagen slet investorene med å finne retning, men utover kvelden snudde det og slik endte det på de ledende amerikanske børsindeksene:

Den brede S&P 500-indeksen opp 0,37 prosent.

Den industritunge Dow Jones-indeksen ned 0,01 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq opp 0,95 prosent.

Nasdaq falt over én prosent i ordinær handel onsdag, mens Dow Jones og S&P 500 begge endte ned over 0,3 prosent.

Onsdagens nedgang kom etter at sentralbanksjef Jerome Powell sa at det sannsynligvis kommer flere rentehevinger for å bekjempe inflasjonen. Powells budskap var en kalddusj for markedet ettersom flere hadde håpet på at sentralbanken var nær slutten av sin innstrammingssyklus, ifølge CNBC, gjengitt av TDN Direkt.

– Resesjonsrisikoen er uten tvil høyere hvis prisene er høye over lengre tid, men risikoaktiva gjenspeiler ikke det, sa Janet Mui, markedsanalysesjef i RBC Brewin Dolphin, ifølge Bloomberg.

– Markedene revurderer om ytterligere risikotagning er rettferdiggjort etter rallyet hittil i år, legger hun til.

Ellers ser markedet frem til Powells fremleggelse av den halvårlige pengepolitiske rapporten til Senatets bankkomité torsdag.

Antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 264.000 personer i forrige uke, viser statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet torsdag. På forhånd var antall førstegangssøkende ventet å være 260.000 personer, ifølge konsensusprognose fra Trading Economics.

Alle setter opp rentene

Børsfallet i USA kommer etter at Norges Bank, Bank of England og sentralbankene i Sveits og Tyrkia alle har satt opp rentene.

Her hjemme ble styringsrenten satt opp med 0,5 prosentpoeng, det samme i Storbritannia. SNB, sentralbanken i Sveits, satte opp renten med 0,25 prosentpoeng, mens renten i Tyrkia ble satt opp med hele 6,5 prosentpoeng.

Både to og tiårige statsrenter i USA er nær uendret fra onsdagen.

Oljeprisen falt litt utover kvelden og nordsjøolje ble omsatt for 74 dollar da de amerikanske børsene stengte.