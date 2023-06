Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag var positiv på de amerikanske børsene, og teknologiindeksen Nasdaq steg nesten én prosent. Nasdaq er nå opp nesten 40 prosent siden nyttår, men det har lugget litt i det siste om toppen kan være nådd.

Slik endte det på de ledende amerikanske børsindeksene fredag:

Den brede S&P 500-indeksen ned 0,77 prosent.

Den industritunge Dow Jones-indeksen ned 0,65 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq ned 1,01 prosent.

Børsene har steget tross høy inflasjon, men nå kan endelig de stadig økte rentene ha begynt å virke. Høye renter gjør det mer attraktivt for investorene å plassere pengene i statspapirer i stedet for på børsen, og statsobligasjoner oppfattes ofte som en trygg havn i turbulente tider selv om avkastningen kanskje ikke er all verden.

Senest denne uken varslet Fed-sjef Jerome Powell at sentralbanken sannsynligvis ikke er ferdig med å heve rentene i denne syklusen.

– Markedet har ennå ikke fordøyet den forsinkede effekten av strammere Fed-politikk. Basert på den sterke utviklingen vi har sett i markedene den seneste tiden, ville vi vurdert å trimme risikoen, sier Emily Roland, investeringsstrateg i John Hancock Investment Management, ifølge Bloomberg News, gjengitt av TDN Direkt.

Frykten i den andre enden er at den aggressive rentepolitikken fra sentralbankene vil vippe verdensøkonomien inn i resesjon, rett og slett fordi tilgangen til kapital og investeringer tørker ut og forbrukerne slutter å bruke penger. Svake aktivitetstall fra euroområdet fredag øker nettopp disse bekymringene.

For næringslivet og de børsnoterte selskapene som lever av å selge varer og tjenester er lavere aktivitet i økonomien dårlig nytt, og investorene reagerer med å selge og sende aksjekursene ned.

Børsfallet i USA kommer etter nok en svak dag på de europeiske børsene. Oljeprisen har også falt markant de siste dagene og nordsjøolje omsettes fredag ettermiddag for 72,50 dollar fatet.