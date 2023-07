Artikkelen fortsetter under annonsen

Vietnam oppnådde den høyeste økonomiske veksten i Asia i fjor med over åtte prosent. Myndighetene fastholder på målet om en økonomisk vekst på 6,5 prosent for 2023 til tross for kraftige motvinder fra de største handelspartnerne. Internasjonale finansinstitusjoner er skeptiske.

Alternativ til Kina

Vietnam fikk en økonomisk vekst på 4,1 prosent i andre kvartal – en svak bedring fra årets tre første måneder da veksten havnet på 3,3 prosent. Handelen har stupt i år. Eksporten falt med 14,2 prosent og importen var 22,3 prosent lavere i de tre siste månedene.

– Den internasjonale situasjonen vil sannsynligvis forbli ugunstig i andre halvår og vi venter at økonomien vil få slite de kommende kvartalene, skrev Capital Economics da de foreløpige økonomiske kvartalsstatistikkene ble offentliggjort tidligere i juli.

Vietnam har posisjonert seg som et alternativ til Kina. I andre kvartal ble det produsert 39,8 millioner smarttelefoner fra store fabrikker som blant annet sørkoreanske Samsung har bygget i de siste årene. Smarttelefonsalget har stupt over hele verden og produksjonen i Vietnam falt med 27,1 prosent.

Vietnamesiske myndigheter fastholder vekstprognosene for 2023 og venter en økonomisk vekst på 6,5 prosent for hele året. Dette tror internasjonale finansinstitusjoner vil være vanskelig å oppnå, til tross for at helt ferske realtidsdata kan tyde på en bedring fra forsommeren.

Capital Economics er skeptiske til de offisielle statistikkene, som publiseres svært tidlig.

– Vietnam er blant de mest åpne økonomiene i verden og det er tydelig at svak internasjonal etterspørsel rammer industrisektoren. Elektronikk er det største eksportkategorien og det gjør at økonomien er spesielt utsatt for den pågående nedgangen i den globale elektronikksektoren, skriver makroøkonom Shivaan Tandon hos analyse- og rådgivningsselskapet.

Lokker med lave lønninger

Vietnam produserer mer avansert elektronikk enn for få år siden, da landet var mest kjent for tekstiler. Internasjonale selskaper flokker til landet.

I fjor ble det satt en ny rekord med utenlandske investeringer på 22,4 milliarder dollar – en vekst på over 13 prosent sammenlignet med 2021. I årets fem første måneder ble det godkjent 962 nye utenlandske investeringsprosjekter, mot 578 i samme periode i fjor.

– Hvis du spør utenlandske selskaper i Kina hva deres neste skritt er, er svaret at for det kinesiske markedet forblir de i Kina, men for å betjene utenlandske kunder leter de etter nye steder, sier markedsdirektør Koen Soenens hos Deep C, som eier fem store industriparker i Vietnam til Financial Times.

Lønningene er et trekkplaster. I Kina er den gjennomsnittlige fabrikklønningen på over 1000 dollar i måneden. I Vietnam ligger lønningene på en tredjedel, ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

– Vi har rikelig og billig arbeidskraft. Den vil være billig i lang tid, sier finansminister Ho Duc Phoc i et intervju med næringslivsavisen.

Bedre enn første halvår

Den australske finansinstitusjonen ANZ leter etter bunnen i halvledermarkedet og mener dette vil kunne slå positivt ut for Vietnam.

– Vietnam opplever for tiden sin verste eksportnedgang siden den globale finanskrisen. Forrige gang eksporten falt tre kvartaler på rad var i 2001–02. Imidlertid ser eksportmotvindene ut til å avta, skriver ANZ-teamet, ledet av analysesjef Khoon Goh, i en ny rapport.

Inflasjonen er under kontroll. I juni steg konsumprisindeksen med to prosent i juni, som er under det halve av sentralbankens prognoser på 4,5 prosent for 2023. Capital Economics venter kraftige rentekutt på 100 basispunkter i andre halvår.

– Noen økonomiske indikatorer tyder på at andre halvår vil bli bedre enn første halvår. Vi følger med på innkommende data, men opprettholder vår vekstprognosene for 2023 på 4,1 prosent inntil videre, skriver ANZ i en ny rapport.

Elbilsatsing

Elbilprodusenten VinFast, som ble etablert i 2017 og er en del av Vingroup, planlegger børsnotering i USA i neste uke. Dette skjer via en fusjon med SPAC-selskapet Black Spade Acquisition Co. Et spac er et «special purpose acquisition company». og er selskap uten verdier som børsnoteres.

VinFasts omsetning falt med 50 prosent i første kvartal og fikk et underskudd på 598 millioner dollar. I fjor tapte selskapet 2,1 milliarder dollar, ifølge Bloomberg. Selskapet vil børsnoteres med en antatt verdifastsettelse på 23 milliarder dollar.

VinFast har et fabrikkanlegg med en produksjonskapasitet på 250.000 elektriske biler i året. Denne skal firesdobles de neste tre årene. De første bilene er eksportert til USA og det europeiske markedet venter i sommer med etablering i Tyskland.

